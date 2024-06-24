Бэнкси и йога по выходным: Tele2 анонсировала программу «MiXX территории» на неделю

Выходные в креативном пространстве традиционно начнутся со спорта. 29 июня в 8:00 дипломированный преподаватель хатха-йоги Эмилия Светашкова проведет занятие на развитие подвижности и гибкости. В 17:00 перед гостями площадки выступят сотрудники Tele2 со специальной лекцией «Роботы, искусственный интеллект и технологии», а в 20:00 программа продолжится зажигательными диджей-сетами и танцами.



30 июня в 8:00 начнется спортивная тренировка «Здоровая спина» с комплексом физических, дыхательных и медитативных упражнений от тренера Сони Кацуба. Позже, в 17:00, стилист Ольга Комарова соберет для женской аудитории бюджетную косметичку с подробным разбором. В 20:00 состоится зажигательная танцевальная вечеринка по бачате вместе с Еленой Супрун, преподавателем танцев и организатором бачата-вечеринок.