Бэнкси и йога по выходным: Tele2 анонсировала программу «MiXX территории» на неделю

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В программе креативного пространства Tele2 представлены тематические лекции, спортивные занятия, зажигательные диджей-сеты и кинопоказы под открытым небом.
24 июня в 20:00 состоится лекция «А стоит ли вообще сейчас изучать языки?» от преподавателя-переводчика Веры Колосовой. Спикер расскажет зрителям, зачем учить иностранные языки и почему сегодня это особенно актуально.
25 июня в 20:00 гости площадки могут прослушать лекцию о модных трендах лета 2024 года, способах стилизации своего повседневного гардероба и интеграции в повседневный стиль моделей с подиумов. Своим опытом поделится дизайнер одежды Нина Венжик.
26 июня в 17:00 лекцию «Без паники — это органика» проведет Дарья Соловьева, директор по коммуникациям «Био-хутора Петровский». В программе увлекательный рассказ об органической еде, экологии и сельском ретрите, а также дегустация экопродуктов и подарки.
27 июня программа креативного пространства стартует в 17:30 с лекции по созданию фирменного стиля при разработке визуального контента от графического дизайнера Марии Горюновой. В 19:00 начнется фестиваль настольных игр для детей, который проведет центр «УльМа».
28 июня «MiXX территория» выступит площадкой для городского молодежного фестиваля «На связи». Начало яркого мероприятия запланировано на 19:00, в программе — концерт с выступлениями творческих коллективов и кавер-группы, а также множество интересных активностей.
Выходные в креативном пространстве традиционно начнутся со спорта. 29 июня в 8:00 дипломированный преподаватель хатха-йоги Эмилия Светашкова проведет занятие на развитие подвижности и гибкости. В 17:00 перед гостями площадки выступят сотрудники Tele2 со специальной лекцией «Роботы, искусственный интеллект и технологии», а в 20:00 программа продолжится зажигательными диджей-сетами и танцами.
30 июня в 8:00 начнется спортивная тренировка «Здоровая спина» с комплексом физических, дыхательных и медитативных упражнений от тренера Сони Кацуба. Позже, в 17:00, стилист Ольга Комарова соберет для женской аудитории бюджетную косметичку с подробным разбором. В 20:00 состоится зажигательная танцевальная вечеринка по бачате вместе с Еленой Супрун, преподавателем танцев и организатором бачата-вечеринок.
На площадке также ежедневно проходят кинопоказы. В течение недели гости пространства смогут увидеть 12 фильмов. Среди них: фэнтези-комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!», корейская драма «Гений математики», остросюжетный боевик «Форсаж в Паттайе», семейная комедия «Осторожно, дети» и документальное кино «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства».
Полный перечень мероприятий «MiXX территории» доступен по ссылке. Все активности проходят в открытом формате и не требуют предварительной записи.