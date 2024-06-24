Приемная кампания 2024 года стартовала в ЮФУ

Добавим, что приемная комиссия работает в Зональной библиотеке им Ю. А. Жданова. Посетить ее лично абитуриенты могут в будние дни с 09.00 до 16.00 в будние дни и в субботу с 09.00 до 13.00. Она работает по адресу: Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 148 (Зональная научная библиотека им. Ю. А. Жданова). Можно подать документы на поступление и в Таганроге. Здесь приемная комиссия расположилась в переулке Некрасовский, 44, корпус «Д», кабинет Д113.