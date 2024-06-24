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Приемная кампания 2024 года стартовала в ЮФУ

Приемная кампания 2024 года стартовала в ЮФУ

24 июня 2024, 16:42
Фото: Пресс-служба ЮФУ
Приемная кампания 2024 года Южного федерального университета стартовала 20 июня. Об особенностях приемной кампании этого года, журналистам рассказали ректор ЮФУ Инна Шевченко и проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно.

Приемная кампания ЮФУ стартует каждый год в последней декаде июня. Она проводится как в онлайн, так и офлайн-форматах. Абитуриенты из разных уголков нашей страны могут подавать заявления дистанционно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или личного кабинета абитуриента ЮФУ.
Как пояснила ректор Южного Федерального университета Инна Шевечнко, к особенностям этого года можно отнести новые направления подготовки, которые появляются в вузе.

— Особенностями мы считаем те новые направления, которые открываем, ту линейку, которую предлагаем. Сейчас происходит акцент на приоритеты, среди которых можно выделить инженерные специальности, специальности в области информационной безопасности земледелия и биотехнологий. Этим направлениям уделяется особое внимание. Второй особенностью приемной кампании этого года является сохранение в университете социогуманитарного блока. Развитие таких направлений как филология, политология, история всегда остаются для нас приоритетными, — пояснила Инна Шевченко.

Ректор вуза добавила, что в текущем году университет планирует принять на бюджетные места 5204 абитуриента. Всего в ЮФУ на все формы обучения в этом году будет зачислено 9 111 поступающих.

— Большое количество бюджетных мест у нас предусмотрено по программам IT специальностей, группы математических науки и конечно наиболее популярная специальность- программная инженерия. На это отведено большое количество мест на всех уровнях, — отметил проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям Павел Махно.

В рамках стратегического партнерства ЮФУ и Госкорпорации «Ростех» в 2024 году осуществляется целенаправленная работа по организации подготовки кадров для широкого спектра дочерних предприятий «Ростеха». Подготовка пройдет более чем по 50 образовательным программам Передовой инженерной школы Южного федерального университета в области киберфизических систем, искусственного интеллекта и быстрых вычислений, электроники, приборостроения, систем управления, навигации и связи.
В этом году на инженерные направления подготовки ПИШ ЮФУ планируется принять 451 абитуриента на бюджетные места бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Фото: Пресс-служба ЮФУ


Напомнили во время беседы и о продолжении набора обучающихся в СУНЦ ЮФО. Поступить в Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа (СУНЦ ЮФО) смогут талантливые школьники 7-10 классов. Отбор обучающихся проводится в два этапа с 1 июня по 8 июля.

Специализированный учебно-научный центр Южного федерального округа — это структурное подразделение ЮФУ, реализующее программы общего образования (7-11 классы) с ориентацией на традиции советской физико-математической школы и передовые научно-обоснованные педагогические технологии.

Говорили и о развитии самих образовательных программ. По словам ректора ЮФУ Инны Шевечнко, студенты почувствуют изменения содержания не только в основном блоке, но и в блоке высшего образования. Что касается стоимости обучения, то она уже утверждена и какие-то глобальные изменения в этом направлении вузом не предусмотрены.

Добавим, что приемная комиссия работает в Зональной библиотеке им Ю. А. Жданова. Посетить ее лично абитуриенты могут в будние дни с 09.00 до 16.00 в будние дни и в субботу с 09.00 до 13.00. Она работает по адресу: Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 148 (Зональная научная библиотека им. Ю. А. Жданова). Можно подать документы на поступление и в Таганроге. Здесь приемная комиссия расположилась в переулке Некрасовский, 44, корпус «Д», кабинет Д113.

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