Российские МСП показывают стабильный рост и адаптацию к новым условиям

Малые и средние компании в настоящее время занимают ниши, которые непривлекательны для крупных предприятий, и гибко реагируют на экономические изменения. Важным показателем является то, что более 70% закупок по федеральному закону № 223-ФЗ осуществляется у малых и средних предприятий. Доля продукции обрабатывающих производств в государственных закупках возросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции увеличилась с 12% до 45%.