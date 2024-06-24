Российские МСП показывают стабильный рост и адаптацию к новым условиям

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Исаевич отметил, что сфера МСП демонстрирует устойчивость и умение приспосабливаться к современным вызовам экономики, сообщает rbc.ru. Количество малых и средних предприятий уже превысило 6,5 миллиона, а самозанятых граждан насчитывается почти 10,5 миллиона. Он также подчеркнул, что МСП существенно влияет на формирование валового внутреннего продукта (ВВП) России и помогает смягчить негативные последствия санкций.
Малые и средние компании в настоящее время занимают ниши, которые непривлекательны для крупных предприятий, и гибко реагируют на экономические изменения. Важным показателем является то, что более 70% закупок по федеральному закону № 223-ФЗ осуществляется у малых и средних предприятий. Доля продукции обрабатывающих производств в государственных закупках возросла с 8% в 2016 году до 45% в 2023 году, а доля высокотехнологичной продукции увеличилась с 12% до 45%.
На ПМЭФ-2024 было заключено соглашение с Терским заводом алмазного инструмента, в рамках которого будут осуществляться поставки импортозамещающего бурового инструмента для «Росгео». Это оборудование ранее приобреталось за рубежом — в Китайской Народной Республике, Швеции и Канаде.
Российский бизнес за последние годы не только приспособился к санкциям, но и использовал их для развития. Количество регистраций бизнеса в сферах онлайн-торговли, курьерской доставки, ИТ-решений и производства одежды увеличилось. Самым быстрорастущим сектором малого и среднего предпринимательства стала онлайн-торговля: число предпринимателей в e-commerce увеличилось с 43 тыс. до 405 тыс.
Цифровая трансформация мер поддержки сыграла значительную роль. В 2022 году была запущена цифровая платформа МСП.РФ, на которой зарегистрировалось более 850 тысяч представителей бизнеса. Платформа стандартизировала десять важных мер поддержки, обеспечивая равный доступ к помощи для бизнеса на территории всей Российской Федерации.
Александр Исаевич отметил, что основная цель национального проекта по МСП на первом этапе заключалась в обеспечении занятости, поддержке тех, кто готов открывать бизнес и масштабироваться, создавая новые рабочие места. Можно сказать, что данная цель на сегодняшний день была достигнута, — сейчас в секторе МСП работают более 27,6 миллиона человек.
Также глава Корпорации МСП добавил, что в будущем планируется сместить акцент с количественного на качественный рост МСП, используя более целевые меры поддержки, которые также станут стимулом для развития бизнеса.