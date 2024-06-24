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Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России

Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России

24 июня 2024, 09:50
Фото: ГК «Альянс»
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Дом-резиденция «Собрание», проект девелопера ГК «Альянс», одержал победу в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» в ежегодной премии Urban. Об этом стало известно 20 июня на финальной церемонии награждения.

Согласно правилам премии, объекты-лауреаты признаются победителями за соответствие заявленному классу недвижимости и соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке. Для участия в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» к объектам предъявляется 15 критериев. Среди них: сложность архитектурных решений, премиальные материалы отделки, качество проработки благоустройства и другие. В 2024 году количество заявок было рекордным за годы проведения премии — жюри оценивало 328 комплексов по всей России.

«Ростовская область демонстрирует сверхвысокие темпы развития строительной индустрии. По объему первичного предложения она уступает только Московскому и Петербургскому регионам, а также соседнему Краснодарскому краю. Долгое время новостройки из Ростова-на-Дону оставались в тени, но сейчас этот пробел наконец заполнен: дом-резиденция „Собрание“, разместившийся в центре города, рядом с офисом областного правительства, одержал победу в номинации „Лучший региональный жилой комплекс элит-класса“», — организаторы премии Urban.
Фото: ГК «Альянс»

Дом-резиденция «Собрание» расположится в самом центре Ростова-на-Дону в окружении правительственных учреждений и объектов культурного наследия по адресу ул. Социалистическая, 118. Он станет первым домом с консьерж-сервисом в Ростове-на-Дону.

В доме-резиденции представлено 169 лотов площадью от 48 до 164 кв. м. В их числе квартиры с террасами, двухуровневые квартиры и возможность персонального объединения квартир. Также в распоряжении собственников будут просторные лобби, библиотека, рабочее пространство, бьюти-коворкинг, фитнес-зал, детский клуб и собственный двор-сад.

Отдел продаж дома-резиденции «Собрание» — +78632046189.

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