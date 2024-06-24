Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России

Согласно правилам премии, объекты-лауреаты признаются победителями за соответствие заявленному классу недвижимости и соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке. Для участия в номинации «Лучший региональный жилой комплекс элит-класса» к объектам предъявляется 15 критериев. Среди них: сложность архитектурных решений, премиальные материалы отделки, качество проработки благоустройства и другие. В 2024 году количество заявок было рекордным за годы проведения премии — жюри оценивало 328 комплексов по всей России.