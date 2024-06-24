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Геннадий Леонидович Беленький

«Сделал мир лучше»: неугомонный ростовский краевед Геннадий Беленький

24 июня 2024, 09:50
Фото: БИЦ имени А. П. Чехова/видеоканал
Геннадий Леонидович Беленький
Геннадия Леонидовича Беленького я называл неугомонным краеведом. Называл так за его неуемную энергию, жизнелюбие и творческую активность. Иногда он казался большим ребенком, а иногда − неисправимым романтиком.

 

Надо сказать, что с Геннадием Леонидовичем я познакомился достаточно давно. Нас связывало лет тридцать дружбы и творческого общения. Помню, как он руководил Клубом юного журналиста, как работал во Дворце творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров). Беленький был также главным редактором газеты «Семейный родник».

Известно, что дети любят добрых людей, они тянутся к ним. Детские сердца невозможно обмануть. Так вот дети искренне любили Геннадия Леонидовича. Он очень многим ребятам из Клуба юных журналистов Дворца пионеров дал путевку в жизнь. Я знаю, какое это было счастье для многих талантливых ребят − увидеть свои первые публикации в газете «Семейный родник», редактором которой, как я уже писал, и был Геннадий Леонидович.

Я же сблизился с Беленьким благодаря газете «Вечерний Ростов» (к сожалению, ныне не издается), с которой, как и Геннадий Леонидович, сотрудничал долгие годы.

Беленький был известен в нашем городе не только как публицист, но и как краевед, написавший немало книг о Ростове. Он был автором и соавтором таких книг, как «Маршрутом из прошлого в будущее: история городского пассажирского транспорта Ростова-на-Дону», «Ростов-на-Дону. Город у тихого Дона», «Троллейбус родом из Ростова», «Культура Южной столицы: история и современность» (соавт. Н. Н. Редьков) и многих других. Пожалуй, нет в нашем городе такого краеведа, который бы не обращался в своих работах к трудам Беленького.

Из книги Г. Беленького, Н. Редькова, И. Политики «Троллейбус родом из Ростова»Из книги Г. Беленького, Н. Редькова, И. Политики «Троллейбус родом из Ростова»
Из книги Г. Беленького, Н. Редькова, И. Политики «Троллейбус родом из Ростова»
Фото: pastvu.com

Я нередко сам или со своими друзьями-краеведами и журналистами бывал в гостях у Геннадия Леонидовича. Иногда мне кажется, что о наших беседах с ним, о грандиозных планах, которые мы строили, о спорах и дискуссиях можно написать целую книгу.

Беленького я бы назвал не только романтиком, но еще и великим мечтателем и творцом.

Геннадий Леонидович был в курсе всех событий, которые происходили в Ростове. Пожалуй, не было ни одного мало-мальски значимого мероприятия в городе, о котором бы он не знал или на котором не побывал.

Беленький был большим другом Музея русско-армянской дружбы, который располагается в Ростове в его исторической части, в Нахичевани (площадь Свободы, 14/2), нередко бывал там, выступал с интересными докладами. Конечно, мне особенно приятно, что Беленький был на всех презентациях моих книг, которые проходили в этом музее, внимательно их изучал, давал свою оценку. Кстати, его оценки всегда были объективны и доброжелательны. А его критические замечания были по существу, и о них я помню до сих пор.

Не могу не вспомнить также о том, что Беленький был не только талантливым краеведом, но и необыкновенным коллекционером. Например, у него была большая коллекция марок. А еще он собрал уникальную коллекцию карт, но не игральных, а городов.

И все же, пожалуй, главная «фишка» Беленького − собирание газет. Те, кто бывал у него в квартире, знают, что она была вся заставлена газетными пачками. Причем его подшивки газет тоже уникальны. Насколько мне известно, он собрал почти все газеты, которые когда-либо выходили в Советском Союзе! Во всяком случае, как говорил сам Беленький, в СССР выходило около девяти тысяч названий газет. Из них, кажется, тысяч восемь имелось у него в коллекции.

К счастью, значительную часть своих газетных подшивок он передал в музей кафедры истории печати факультета филологии и журналистики университета. Дело в том, что газет у Беленького было так много, что иногда казалось − эта коллекция скоро вытеснит самого Геннадия Леонидовича из квартиры.

Я уже писал, что Беленький был жизнелюбивым человеком. Скажу более, для меня он был примером того, как надо не только любить жизнь, но и никогда не падать духом. Не секрет, что Беленький был инвалидом, с юношеских лет ходил на костылях.

Не секрет, что Беленький был инвалидом, с юношеских лет ходил на костылях.Не секрет, что Беленький был инвалидом, с юношеских лет ходил на костылях.
Не секрет, что Беленький был инвалидом, с юношеских лет ходил на костылях.
Фото: Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова

В моей жизни так случилось, что самому несколько месяцев после травмы пришлось быть ограниченным в движениях и перемещаться на костылях. И когда я начинал сетовать на судьбу, когда мне казалось, что все это невыносимо, то сразу вспоминал Беленького, который жил не просто полноценной жизнью, а еще был путешественником. Он объездил многие места России, путешествовал по БАМу, даже встречал Новый год в поезде. Конечно, такая жизненная позиция человека с ограниченными возможностями не может не восхищать!

Беленький всегда старался быть, как говорится, в гуще событий общественной жизни страны. Например, он одним из первых стал писать о Крымском мосте, об истории его создания, даже написал книгу об этом уникальном сооружении, предварительно побывав там и поездив по городам и славным местам Крыма.

Есть люди, которые своим жизненным примером делают этот мир лучше и добрее. Именно таким человеком, со светлой душой и чистыми помыслами, несомненно, был Геннадий Леонидович Беленький. Он всю жизнь посвятил популяризации истории и культуры Ростова-на-Дону и, конечно, заслужил не только добрую память, но и то, чтобы на доме, где жил, появилась мемориальная доска в его честь. Да и в Ростове, где-нибудь в новом микрорайоне, должна появиться улица, названная в честь краеведа Беленького. Уверен, мы должны помнить тех, кто беззаветно любил наш родной донской край!

Георгий Багдыков

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