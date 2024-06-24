«Сделал мир лучше»: неугомонный ростовский краевед Геннадий Беленький

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Надо сказать, что с Геннадием Леонидовичем я познакомился достаточно давно. Нас связывало лет тридцать дружбы и творческого общения. Помню, как он руководил Клубом юного журналиста, как работал во Дворце творчества детей и молодежи (бывший Дворец пионеров). Беленький был также главным редактором газеты «Семейный родник».
Известно, что дети любят добрых людей, они тянутся к ним. Детские сердца невозможно обмануть. Так вот дети искренне любили Геннадия Леонидовича. Он очень многим ребятам из Клуба юных журналистов Дворца пионеров дал путевку в жизнь. Я знаю, какое это было счастье для многих талантливых ребят − увидеть свои первые публикации в газете «Семейный родник», редактором которой, как я уже писал, и был Геннадий Леонидович.
Я же сблизился с Беленьким благодаря газете «Вечерний Ростов» (к сожалению, ныне не издается), с которой, как и Геннадий Леонидович, сотрудничал долгие годы.
Беленький был известен в нашем городе не только как публицист, но и как краевед, написавший немало книг о Ростове. Он был автором и соавтором таких книг, как «Маршрутом из прошлого в будущее: история городского пассажирского транспорта Ростова-на-Дону», «Ростов-на-Дону. Город у тихого Дона», «Троллейбус родом из Ростова», «Культура Южной столицы: история и современность» (соавт. Н. Н. Редьков) и многих других. Пожалуй, нет в нашем городе такого краеведа, который бы не обращался в своих работах к трудам Беленького.
Я нередко сам или со своими друзьями-краеведами и журналистами бывал в гостях у Геннадия Леонидовича. Иногда мне кажется, что о наших беседах с ним, о грандиозных планах, которые мы строили, о спорах и дискуссиях можно написать целую книгу.
Беленького я бы назвал не только романтиком, но еще и великим мечтателем и творцом.
Геннадий Леонидович был в курсе всех событий, которые происходили в Ростове. Пожалуй, не было ни одного мало-мальски значимого мероприятия в городе, о котором бы он не знал или на котором не побывал.
Беленький был большим другом Музея русско-армянской дружбы, который располагается в Ростове в его исторической части, в Нахичевани (площадь Свободы, 14/2), нередко бывал там, выступал с интересными докладами. Конечно, мне особенно приятно, что Беленький был на всех презентациях моих книг, которые проходили в этом музее, внимательно их изучал, давал свою оценку. Кстати, его оценки всегда были объективны и доброжелательны. А его критические замечания были по существу, и о них я помню до сих пор.
Не могу не вспомнить также о том, что Беленький был не только талантливым краеведом, но и необыкновенным коллекционером. Например, у него была большая коллекция марок. А еще он собрал уникальную коллекцию карт, но не игральных, а городов.
И все же, пожалуй, главная «фишка» Беленького − собирание газет. Те, кто бывал у него в квартире, знают, что она была вся заставлена газетными пачками. Причем его подшивки газет тоже уникальны. Насколько мне известно, он собрал почти все газеты, которые когда-либо выходили в Советском Союзе! Во всяком случае, как говорил сам Беленький, в СССР выходило около девяти тысяч названий газет. Из них, кажется, тысяч восемь имелось у него в коллекции.
К счастью, значительную часть своих газетных подшивок он передал в музей кафедры истории печати факультета филологии и журналистики университета. Дело в том, что газет у Беленького было так много, что иногда казалось − эта коллекция скоро вытеснит самого Геннадия Леонидовича из квартиры.
Я уже писал, что Беленький был жизнелюбивым человеком. Скажу более, для меня он был примером того, как надо не только любить жизнь, но и никогда не падать духом. Не секрет, что Беленький был инвалидом, с юношеских лет ходил на костылях.
В моей жизни так случилось, что самому несколько месяцев после травмы пришлось быть ограниченным в движениях и перемещаться на костылях. И когда я начинал сетовать на судьбу, когда мне казалось, что все это невыносимо, то сразу вспоминал Беленького, который жил не просто полноценной жизнью, а еще был путешественником. Он объездил многие места России, путешествовал по БАМу, даже встречал Новый год в поезде. Конечно, такая жизненная позиция человека с ограниченными возможностями не может не восхищать!
Беленький всегда старался быть, как говорится, в гуще событий общественной жизни страны. Например, он одним из первых стал писать о Крымском мосте, об истории его создания, даже написал книгу об этом уникальном сооружении, предварительно побывав там и поездив по городам и славным местам Крыма.
Есть люди, которые своим жизненным примером делают этот мир лучше и добрее. Именно таким человеком, со светлой душой и чистыми помыслами, несомненно, был Геннадий Леонидович Беленький. Он всю жизнь посвятил популяризации истории и культуры Ростова-на-Дону и, конечно, заслужил не только добрую память, но и то, чтобы на доме, где жил, появилась мемориальная доска в его честь. Да и в Ростове, где-нибудь в новом микрорайоне, должна появиться улица, названная в честь краеведа Беленького. Уверен, мы должны помнить тех, кто беззаветно любил наш родной донской край!
Георгий Багдыков