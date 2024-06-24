«Сделал мир лучше»: неугомонный ростовский краевед Геннадий Беленький

В моей жизни так случилось, что самому несколько месяцев после травмы пришлось быть ограниченным в движениях и перемещаться на костылях. И когда я начинал сетовать на судьбу, когда мне казалось, что все это невыносимо, то сразу вспоминал Беленького, который жил не просто полноценной жизнью, а еще был путешественником. Он объездил многие места России, путешествовал по БАМу, даже встречал Новый год в поезде. Конечно, такая жизненная позиция человека с ограниченными возможностями не может не восхищать!