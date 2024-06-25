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Updated Сегодня, 09:04

Новый формат получения посылок появится в Ростове-на-Дону

Новый формат получения посылок появится в Ростове-на-Дону

25 июня 2024, 09:02
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, для удобства местных жителей внедряют новый формат получения посылок.

Речь идет о партнерских пунктах «Почты России» — это пункты выдачи маркетплейсов, различные магазины, которые находятся в более чем 500 метрах от отделений почты. Сейчас в 33 городах России проводится тестирование выдачи отправлений «Авито Доставки» более чем в 70 таких партнерских пунктах. В будущем логистический оператор планирует расширить сеть этих пунктов.

Ранее сеть функционировала только на прием, но теперь в некоторых из них можно также получать отправления.

По словам директора по логистике Авито Сергея Пустыльника, количество отправленных через Почту России заказов возросло более чем на 30% за первые три месяца этого года. Теперь покупатели смогут забирать свои посылки даже в небольших розничных торговых точках, салонах связи и кафе, которые сотрудничают с Почтой.

Первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин отметил, что, хотя почтовая сеть присутствует по всей стране, в больших населенных пунктах отделения не всегда находятся в удобной близости. С момента запуска сеть обрабатывает около 7 тысяч посылок каждый месяц.

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