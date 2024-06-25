Новый формат получения посылок появится в Ростове-на-Дону

По словам директора по логистике Авито Сергея Пустыльника, количество отправленных через Почту России заказов возросло более чем на 30% за первые три месяца этого года. Теперь покупатели смогут забирать свои посылки даже в небольших розничных торговых точках, салонах связи и кафе, которые сотрудничают с Почтой.