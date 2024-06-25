Портфель розничных пассивов ВТБ превысил 8 трлн рублей

«Внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 трлн рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 млн вкладов», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.



Сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Планомерно растет и доля юаня в общей структуре депозитов. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 млрд в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.



Банк РНКБ также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. С начала года общий объем срочных депозитов в РНКБ вырос на 11,6% и достиг 110,6 млрд рублей. Клиенты открыли порядка 108 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 64 тысяч вкладов).