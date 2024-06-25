rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

РЭО определил амбассадоров для «Зеленой премии — 2024»

РЭО определил амбассадоров для «Зеленой премии — 2024»

25 июня 2024, 10:50
Фото: РЭО
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объявил о запуске программы «Амбассадоры Зеленой премии». В проект вошли лауреаты премии. Они займутся активным продвижением этого конкурса.

Буцаев отметил, что в программу уже включены 16 человек из числа лидеров в номинации «Общественные проекты». У них более активная позиция по отношению к экологии и они могут находить оригинальные подходы в коммуникации, что делает их идеальными амбассадорами, передает newsnn.ru.

Главная задача амбассадоров — привлечь к участию в «Зеленой премии» как можно больше волонтеров, детских учреждений, общественных организаций, природоохранных сообществ, предпринимателей и госслужащих.

Среди первых амбассадоров: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный»).

Эффективность их работы будет оцениваться по количеству проведенных презентаций, числу слушателей и публикаций в социальных сетях. Самые активные амбассадоры получат поддержку и памятные подарки на Российском экологическом форуме (РЭФ) в 2024 году. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.

Подпишитесь
Жители Ростовской области шокированы ценами на продукты и гадают, кто стрелял в ТЦ
Вчера, 15:41
Плесень, тараканы, грязь: пациент рассказал об условиях в больнице Шахт
Вчера, 12:24
В прокуратуре напомнили о наказании за использование дронов в Ростовской области
Вчера, 13:47
Стало известно, где купить картофель дешевле в Ростовской области
Вчера, 15:01
Мошенники в Ростовской области стали массово «торговать» местами в вузах
Вчера, 12:29
Ростовский ЖК признан лучшим региональным жилым комплексом премиум-класса в России
Вчера, 09:50