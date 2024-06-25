РЭО определил амбассадоров для «Зеленой премии — 2024»

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Буцаев отметил, что в программу уже включены 16 человек из числа лидеров в номинации «Общественные проекты». У них более активная позиция по отношению к экологии и они могут находить оригинальные подходы в коммуникации, что делает их идеальными амбассадорами, передает newsnn.ru.
Главная задача амбассадоров — привлечь к участию в «Зеленой премии» как можно больше волонтеров, детских учреждений, общественных организаций, природоохранных сообществ, предпринимателей и госслужащих.
Среди первых амбассадоров: Яна Хотиенко (волонтерский центр «ВМЕСТЕ» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана), Татьяна Хохлова и Екатерина Баранова (проект «Водорослям крышка!»), Владислав Шаврин (образовательный фестиваль «Все циклично»), Екатерина Черемисина (плавучий эковолонтерский отряд «Вернадский»), Вера Кузьмина (проект «Эколокатор»), Екатерина Щербинина (проект «Новокузнецк Экологичный»).
Эффективность их работы будет оцениваться по количеству проведенных презентаций, числу слушателей и публикаций в социальных сетях. Самые активные амбассадоры получат поддержку и памятные подарки на Российском экологическом форуме (РЭФ) в 2024 году. Программа будет действовать до 1 ноября 2024 года.