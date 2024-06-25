РЭО определил амбассадоров для «Зеленой премии — 2024»

Буцаев отметил, что в программу уже включены 16 человек из числа лидеров в номинации «Общественные проекты». У них более активная позиция по отношению к экологии и они могут находить оригинальные подходы в коммуникации, что делает их идеальными амбассадорами, передает newsnn.ru.