РЭО выплатит инвесторам купонный доход по облигациям на 766 млн рублей

Напомним, РЭО был создан в 2019 году по указу президента России с целью формирования комплексной системы обращения с отходами. В рамках национального проекта «Экология» к 2030 году планируется достичь полной сортировки отходов и вполовину сократить объемы мусора, направляемого на полигоны. Добиться этого невозможно без перехода к экономике замкнутого цикла.