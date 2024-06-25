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РЭО выплатит инвесторам купонный доход по облигациям на 766 млн рублей

РЭО выплатит инвесторам купонный доход по облигациям на 766 млн рублей

25 июня 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) в июне этого года произведет выплату накопленного купонного дохода владельцам облигаций на сумму 766 миллионов рублей. Ценные бумаги выпускаются для финансирования проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, инвесторы в экологические проекты смогут заработать 2,6 миллиарда рублей с начала 2024 года. Он подчеркнул, что доходность облигаций РЭО привязана к ключевой ставке Центробанка, что делает их особенно выгодными для финансистов, передает 56orb.ru.

Средства, полученные от выпуска облигаций РЭО, предоставляются в виде льготных займов и используются для создания и обновления предприятий по обращению с ТКО.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев уточнил, что компания выплачивает накопленный купонный доход по облигациям в рамках федеральной программы субсидирования купона. Облигации серии 02 РЭО торгуются на Мосбирже по цене 103% от номинала.

Согласно постановлению правительства № 906, субсидия покрывает расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Центробанка.

Напомним, РЭО был создан в 2019 году по указу президента России с целью формирования комплексной системы обращения с отходами. В рамках национального проекта «Экология» к 2030 году планируется достичь полной сортировки отходов и вполовину сократить объемы мусора, направляемого на полигоны. Добиться этого невозможно без перехода к экономике замкнутого цикла.

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