Администрацией Ростова создан штаб по обеспечению безаварийной работы

Администрация учла уроки прошлого года и первым делом проделал большую работу. которая коснулась бесхозных сетей. Сейчас они внесены в реестр бесхозяйных объектов и временно переданы в эксплуатацию Ростовским тепловым сетям. Проблемные объекты расположены по улице Заводской, Извилистой. В настоящее время ремонтные бригады занимаются устранением порывов на данных сетях, чтобы в домах жителей, как можно быстрее, появилась горячая вода.