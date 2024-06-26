Администрацией Ростова создан штаб по обеспечению безаварийной работы

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Структура будет координировать работу коммунальных предприятий для оперативного устранения аварийных ситуаций и обеспечения населения коммунальными ресурсами.
В штаб вошли представители Департамента ЖКХ и энергетики города, районных администраций и коммунальных предприятий, среди которых: ООО «Ростовские тепловые сети», АО «Теплокоммунэнерго» и АО «Ростовводоканал». Особое внимание структура уделит вопросу восстановления горячего водоснабжения в домах ростовчан после гидравлических испытаний на теплосетях.
Третий этап гидравлических испытаний стартовал 24 июня. Они помогают коммунальным службам выявлять слабые места и их устранить. В ходе опрессовок, городу периодически приходится отключать горячую воду, которая возвращается в дома жителей после регламентных работ.
Ранее RostovGazeta сообщала, что для своевременного восстановления горячего водоснабжения по требованию Администрации города теплоснабжающие организации увеличили число ремонтно-восстановительных бригад. В зону отключения горячего водоснабжения попадут жители Ленинского, Кировского, Пролетарского районов города в границах улиц: набережная реки Дон — пр. Сиверса — ул. Пушкинская — пр. Театральный — пр. Шолохова — 22, 21 линии.
В администрации города Ростова-на-Дону поясняют, что выполнение этих работ просто необходимо для своевременной и бесперебойной подачи тепла в дома ростовчан в холодное время года. Поэтому к ремонту и гидравлическим испытаниям специалисты приступили сразу после отключения тепла, которое состоялось в апреле.
Администрация учла уроки прошлого года и первым делом проделал большую работу. которая коснулась бесхозных сетей. Сейчас они внесены в реестр бесхозяйных объектов и временно переданы в эксплуатацию Ростовским тепловым сетям. Проблемные объекты расположены по улице Заводской, Извилистой. В настоящее время ремонтные бригады занимаются устранением порывов на данных сетях, чтобы в домах жителей, как можно быстрее, появилась горячая вода.
В городской администрации добавили, что всего в этом году необходимо подготовить более 500 объектов социальной сферы городского и областного подчинения, 4 800 жилых дома с центральным отоплением, 243 котельных и 600 трассовых километров тепловых сетей. К реализации задач по модернизации коммунальной сферы привлечены крупнейшие ресурсоснабжающие организации города. Плановый срок завершения мероприятий на объектах социальной сферы — до 1 сентября, всего городского хозяйства — до 15 октября.
Напомним, что вопрос своевременного и качественного выполнения всех запланированных мероприятий находится на постоянном контроле Администрации города. Работы и их выполнение регулярно контролируется на еженедельных заседаниях городского штаба по подготовке к отопительному периоду. Контроль объектов ведется и во время выездных проверок.