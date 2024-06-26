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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Друид назвал виновных в плохой игре сборной Англии — это экоактивисты

Друид назвал виновных в плохой игре сборной Англии — это экоактивисты

26 июня 2024, 10:23
Фото: stonehenge-stone-circle.co.uk
Друид заявил, что поступок экоактивистов, осквернивших Стоунхендж, нарушил связь с духами и не позволил улучшить игру английской сборной на Евро-2024.

Игра сборной Великобритании на чемпионате Европы по футболу 2024 года оставляет желать лучшего — за 3 матча команда сумела забить всего лишь 2 гола. Попытку исправить ситуацию предпринял британский друид Артур Пендрагон, решивший прибегнуть к помощи духов, но его планы были сорваны экологическими активистами, осквернившими древний памятник Стоунхендж.

Как известно, участники организации Just Stop Oil обсыпали оранжевым порошком археологический комплекс, возраст которого превышает 5 000 лет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал эту акцию позорной. А вот Пендрагон уверен, что экоактивисты нарушили тем самым связь с духами, из-за чего он не смог повлиять на унылую игру английской сборной, сообщает портал newkhakasiya.online.

В свою очередь, английские болельщики придерживаются иной точки зрения. Они уверены, что унылая игра национальной команды не связана с действиями экоактивистов, а является виной тренера Гарета Саутгейта.

Друид Артур Пендрагон когда-то носил имя Джон Ротуэлл, но в 1986 году объявил себя реинкарнацией легендарного короля Артура и с тех пор проводит древние ритуалы.

Что касается организации Just Stop Oil, то она появилась в 2022 году и уже успела прославиться громкими акциями на спортивных и культурных мероприятиях. В частности, они пытались сорвать гонку «Формулы-1» и обливали супами картины знаменитых художников.

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