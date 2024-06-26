Как известно, участники организации Just Stop Oil обсыпали оранжевым порошком археологический комплекс, возраст которого превышает 5 000 лет. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал эту акцию позорной. А вот Пендрагон уверен, что экоактивисты нарушили тем самым связь с духами, из-за чего он не смог повлиять на унылую игру английской сборной, сообщает портал newkhakasiya.online.