«СК10» окажет финансовую поддержку Ростовскому строительному колледжу

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Застройщик также предлагает варианты трудоустройства для студентов.
Средства, полученные от одной из крупнейших строительных компаний донской столицы, позволят Ростовскому строительному колледжу не только улучшить материально-техническую базу учебного заведения, но и выпускать специалистов, готовых к полноценной профессиональной деятельности.
На прошедшей встрече с руководством учебного заведения генеральный директор «СК10» Юрий Тараскин посетил обновленные корпуса и ознакомился с реализацией программы «Профессионалитет». Он отметил важность развития профессионального образования и поддержки молодежи.
Наряду с материальной поддержкой, «СК10» предлагает студентам пройти практику в компании, предоставляя возможность дальнейшего трудоустройства. Для застройщика достигнутые договоренности позволят сформировать надежный кадровый резерв для будущих проектов, а также внести вклад в развитие профессионального образования Ростовской области.
В настоящее время партнерство по самым востребованным направлениям обучения направлено на укрепление связи между индустрией строительства и образованием, а также предоставляет будущим специалистам уникальную возможность получить реальные навыки и опыт работы.