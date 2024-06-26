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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

«СК10» окажет финансовую поддержку Ростовскому строительному колледжу

«СК10» окажет финансовую поддержку Ростовскому строительному колледжу

26 июня 2024, 08:44
Фото: «СК10»
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Строительная компания «СК10» в рамках сотрудничества с Ростовским строительным колледжем предоставит учебному заведению финансовую поддержку в размере 20 млн рублей.

Застройщик также предлагает варианты трудоустройства для студентов.

Средства, полученные от одной из крупнейших строительных компаний донской столицы, позволят Ростовскому строительному колледжу не только улучшить материально-техническую базу учебного заведения, но и выпускать специалистов, готовых к полноценной профессиональной деятельности.

На прошедшей встрече с руководством учебного заведения генеральный директор «СК10» Юрий Тараскин посетил обновленные корпуса и ознакомился с реализацией программы «Профессионалитет». Он отметил важность развития профессионального образования и поддержки молодежи.

Фото: «СК10»

Наряду с материальной поддержкой, «СК10» предлагает студентам пройти практику в компании, предоставляя возможность дальнейшего трудоустройства. Для застройщика достигнутые договоренности позволят сформировать надежный кадровый резерв для будущих проектов, а также внести вклад в развитие профессионального образования Ростовской области.

В настоящее время партнерство по самым востребованным направлениям обучения направлено на укрепление связи между индустрией строительства и образованием, а также предоставляет будущим специалистам уникальную возможность получить реальные навыки и опыт работы.

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