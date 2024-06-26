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В особой экономической зоне и в ТОРах Ростовской области снизят налоги на прибыль

В особой экономической зоне и в ТОРах Ростовской области снизят налоги на прибыль

26 июня 2024, 11:41
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО
Законопроект о новых налоговых преференциях внесен в Законодательное Собрание Ростовской области губернатором региона.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отмечает, что принятие законопроекта — это еще один шаг в достижении национальных целей развития, которые определил Президент РФ Владимир Путин.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра Ищенко, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Новочеркасска в марте 2024 года, предлагается установить льготные ставки по налогу на прибыль организации.

— Первые пять лет с момента получения прибыли — 0%, следующие пять лет — 5% и далее — 13,5%. Что касается резидентов территорий опережающего развития (Гуково, Донецк и Зверево), то для них уже действует нулевая ставка налога с момента получения первой прибыли — до пяти лет работы организации. Чтобы помочь предприятиям продолжать работать в этих городах, предлагается установить ставку налога на прибыль в размере 10% на последующий пятилетний период, — пояснил Александр Ищенко.

Новые налоговые льготы относятся и к медицинским учреждениям, которые на 2 года предлагается освободить от уплаты налога на имущество в отношении нежилых зданий, введенных в эксплуатацию в текущем году. Примером может стать новый детский хирургический центр инновационных технологий при Областной детской клинической больнице, оснащенный передовым дорогостоящим оборудованием.

Также в этом году завершается и строительство Багаевского гидроузла. Ввод в эксплуатацию этого объекта увеличит пропускную способность Нижнего Дона более чем в два раза. Поэтому, донские парламентарии приняли решение уменьшить сумму налога на имущество для организаций, владеющих судоходными или портовыми гидротехническими объектами.

— Распространить эту льготу предлагается и на объекты инфраструктуры воздушного транспорта. Такая мера даст возможность снизить налоговую нагрузку на аэропорт Платов. Сумма налога будет уменьшена на сумму вложенных средств в строительство, реконструкцию и модернизацию этих объектов. Льгота будет действовать 5 лет, — добавил спикер донского парламента.

По его мнению, все эти меры поддержки донских организаций и предприятий позволят увеличить инвестиционную активность в регионе, будут стимулировать вкладывать средства в проекты, и иметь важное стратегическое значение для развития всего Донского края.

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