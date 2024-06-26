Вопросы развития донской столицы рассмотрели на коллегии администрации города

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Заседание проходило под председательством главы администрации Алексея Логвиненко, также в нем приняли участие председатель городской думы Зинаида Неярохина, городской прокурор Олег Фрикель и председатель городской общественной палаты Михаил Чернышев.
Одним из важнейших вопросов, вынесенных на рассмотрение, стали итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону». Были благоустроены сквер Мира в Первомайском районе и сквер «Комсомольский» в Советском. В этом году, в порядок приводят сквер «Пионерский» в Железнодорожном районе.
В скором времени в сквере появится детское игровое оборудование, покрытие, установят малые архитектурные формы, наладят освещение и пройдут работы по озеленению. По условиям контракта благоустройство сквера «Пионерский» должно завершиться к 15 октября, но на коллегии подчеркнули, что подрядчик опережает график.
Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, при отборе объектов для благоустройства, ориентир идет по мнению горожан.
— Жители ежегодно участвуют во Всероссийском открытом рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, победители которого получают возможность побороться за финансирование. Также ростовчане участвуют в обсуждении и самих проектов, в их реализации и контролируют ход работ, — пояснил глава администрации города.
В скором времени в сквере появится детское игровое оборудование, покрытие, установят малые архитектурные формы, наладят освещение и пройдут работы по озеленению. По условиям контракта благоустройство сквера «Пионерский» должно завершиться к 15 октября, но на коллегии подчеркнули, что подрядчик опережает график.
Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, при отборе объектов для благоустройства, ориентир идет по мнению горожан.
— Жители ежегодно участвуют во Всероссийском открытом рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, победители которого получают возможность побороться за финансирование. Также ростовчане участвуют в обсуждении и самих проектов, в их реализации и контролируют ход работ, — пояснил глава администрации города.
Второй вопрос вынесенный на коллегию коснулся дорог, точнее реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории города.
Как стало известно. перед администрацией города стоит непростая задача — к 2035 году привести в нормативное состояние не менее 70% дорог, для чего необходимо ежегодное финансирование в объеме 2,5-3 млрд рублей.
— В этом году при поддержке губернатора региона Василия Голубева объём финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги» увеличен до 1 млрд рублей и выделены дополнительные 500 млн рублей из областного бюджета. Это позволяет запланировать ремонт дорожных покрытий на 46 объектах протяженностью 47,3 км на площади 674,4 тыс.м2, — пояснил Алексей Логвиненко.
Из 46 объектов ремонта досрочно в полном объеме завершены работы на 26 объектах, на 7 объектах ведутся работы со степенью технической готовности от 10% до 70%, на 12 объектах начаты подготовительные работы.
— Благодаря трехлетнему планированию бюджета у нас есть возможность ремонтировать дорожное полотно сегодня, а оплату производить на следующий год. На 2025 год из местного бюджета выделены 319 млн рублей на ремонт 22 объектов, протяженностью 10 км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, — сказал градоначальник.
Рассмотрели на коллегии и работу муниципалитета по улучшению жилищных условий и обеспечению жильем льготных категорий граждан.
За последние пять лет свои жилищные условия улучшили 2 297 семей льготных категорий граждан. Среди них: расселяемые из аварийного жилья, дети-сироты, семьи ветеранов ВОВ, инвалиды, боевых действий, а также молодые семьи и семьи, имеющих троих детей-близнецов или десять несовершеннолетних детей. Всем перечисленным категориям были предоставлены жилые помещения по договору социального найма или выплачены субсидии за счет средств бюджетов всех уровней. Работа в этом направлении продолжается и сегодня.
Алексей Логвиненко напомнил присутствующим, что министерством строительства региона уже утверждены первый и второй этапы областной адресной программы, по которой в этом году планируется расселить 18 аварийных многоквартирных домов. Кроме того администрация города приступила к расселению еще 12 домов, не вошедших в новую программу, но опасных для проживания.
— Также правительство Ростовской области рассматривает предложения города по использованию механизма масштабных инвестиционных проектов путем передачи квартир для решения вопросов местного значения. Это позволит расширить возможности их применения для обеспечения жильем всех иных льготных категорий граждан, в том числе состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилья, — пояснил Алексей Логвиненко.