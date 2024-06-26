Вопросы развития донской столицы рассмотрели на коллегии администрации города

За последние пять лет свои жилищные условия улучшили 2 297 семей льготных категорий граждан. Среди них: расселяемые из аварийного жилья, дети-сироты, семьи ветеранов ВОВ, инвалиды, боевых действий, а также молодые семьи и семьи, имеющих троих детей-близнецов или десять несовершеннолетних детей. Всем перечисленным категориям были предоставлены жилые помещения по договору социального найма или выплачены субсидии за счет средств бюджетов всех уровней. Работа в этом направлении продолжается и сегодня.