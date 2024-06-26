ВТБ выяснил, во сколько обойдется свадьба в 2024 году

Согласно опросу жителей нашего региона, 28% из них уверены, что хорошую свадьбу в 2024 году будет можно сыграть в пределах 300 — 500 тысяч рублей. 23% дончан полагают, что сумма на свадьбу будет на порядок выше и составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 6% уверены, что на подобное мероприятие нужно потратить более 1 миллиона рублей.



Каждый четвёртый житель юга убежден — свадьба должна запомнится на всю жизнь, поэтому она просто обязана быть красивой, пышной и богатой. Аналитика показывает, что подобного мнения придерживаются жители многих южных регионов, тогда как в Ленинградской области сторонников подобного взгляда меньше всего по стране.



44% опрошенных и вовсе относятся к свадьбам нейтрально, главное это отношения между женихом и невестой, а все остальное не так важно. 9% южан уверены, что для проведения свадьбы будет достаточно 100 тысяч рублей, а 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей. По мнению 19% жителей нашего региона, на нормальную свадьбу будет достаточно потратить от 200 до 300 тысяч рублей.



87% россиян во время опроса заявили, что нехватку средств на свадьбу всегда помогут компенсировать родители, а 22% опрошенных и вовсе с удовольствием бы переложили все траты на родительские плечи. Такое мнение чаще всего звучало на Северном Кавказе и составило 34%. 65% респондентов отнеслись к этому нейтрально, посчитав, что родители по желанию могут помогать детям.

За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.



Большинство опрошенных, точнее 68% предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее, а вот 15% считают нормальным взять на нее кредит. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.



*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10–14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.