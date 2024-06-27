Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 качественных кредитов населения

Как рассказали представители банка, привлекательность займов «Центр-инвест» обусловлена отсутствием обязательного страхования, прозрачной и доступной стоимостью кредитов. Также клиенты могут рассчитывать на возможность досрочного погашения кредита без штрафов и в любое время. Отмечается, что банк также упростил процедуры оформления заявки и передачи документов.