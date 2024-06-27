Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 качественных кредитов населения

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Вместе с этим организация заняла 23-ю позицию в рейтинге банков с наибольшим приростом портфеля кредитов физических лиц в текущем году.
Как рассказали представители банка, привлекательность займов «Центр-инвест» обусловлена отсутствием обязательного страхования, прозрачной и доступной стоимостью кредитов. Также клиенты могут рассчитывать на возможность досрочного погашения кредита без штрафов и в любое время. Отмечается, что банк также упростил процедуры оформления заявки и передачи документов.