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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Банк «Центр-инвест» вошел в топ-30 качественных кредитов населения

27 июня 2024, 14:14
Реклама. ПАО КБ «Центр-Инвест» . erid: LjN8K5z55
По данным аналитиков Brobank.ru, банк «Центр-инвест» вошел в тридцатку самых больших кредитных организаций России по качественным кредитам населению. Данные актуальны на 2024 год.

Вместе с этим организация заняла 23-ю позицию в рейтинге банков с наибольшим приростом портфеля кредитов физических лиц в текущем году.

Как рассказали представители банка, привлекательность займов «Центр-инвест» обусловлена отсутствием обязательного страхования, прозрачной и доступной стоимостью кредитов. Также клиенты могут рассчитывать на возможность досрочного погашения кредита без штрафов и в любое время. Отмечается, что банк также упростил процедуры оформления заявки и передачи документов.

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