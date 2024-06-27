Новая педиатрическая клиника появится в Ростове

В отделении предусмотрены два раздельных входа, причем у каждого из них есть своя регистратура. Один из них режимный, а другой для заболевших и температурящих пациентов. Подобное разграничение позволяет оказывать помощь всем детям, исключая распространение заболеваний среди тех, кто пришел в клинику с детьми на плановый медицинский осмотр.