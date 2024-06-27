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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Новая педиатрическая клиника появится в Ростове

Новая педиатрическая клиника появится в Ростове

27 июня 2024, 08:54
Фото: Клиника «Евродон»
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Для большинства родителей поход с малышами в поликлинику или больницу, даже если речь идет о банальной сдаче анализов, зачастую превращается в целый квест.

Привести, отвлечь, успокоить, а потом и убедить ребенка в необходимости визита в медицинское учреждение не так просто. Благо, что есть такие медицинские учреждения, которые учитывают все факторы визита маленьких пациентов.

Например, в новом детском отделении клиники «Евродон» учли все нюансы для того, чтобы приём проходил с комфортом для детей и их родителей.

В новом филиале есть все, от инструментальной диагностики и вакцинации до персонализированных консультаций врачами узких специальностей.

В отделении предусмотрены два раздельных входа, причем у каждого из них есть своя регистратура. Один из них режимный, а другой для заболевших и температурящих пациентов. Подобное разграничение позволяет оказывать помощь всем детям, исключая распространение заболеваний среди тех, кто пришел в клинику с детьми на плановый медицинский осмотр.

На территории детского корпуса предусмотрена парковка для колясок и детские зоны с качелями для посетителей.

Открытие педиатрической клиники запланировано на конец июля, но уже сейчас специалисты клиники «Евродон» осуществляют выезд на дом, оказывая различную помощь маленьким пациентам.

#Ростов-на-Дону
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