Новая педиатрическая клиника появится в Ростове

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Привести, отвлечь, успокоить, а потом и убедить ребенка в необходимости визита в медицинское учреждение не так просто. Благо, что есть такие медицинские учреждения, которые учитывают все факторы визита маленьких пациентов.
Например, в новом детском отделении клиники «Евродон» учли все нюансы для того, чтобы приём проходил с комфортом для детей и их родителей.
В новом филиале есть все, от инструментальной диагностики и вакцинации до персонализированных консультаций врачами узких специальностей.
В отделении предусмотрены два раздельных входа, причем у каждого из них есть своя регистратура. Один из них режимный, а другой для заболевших и температурящих пациентов. Подобное разграничение позволяет оказывать помощь всем детям, исключая распространение заболеваний среди тех, кто пришел в клинику с детьми на плановый медицинский осмотр.
На территории детского корпуса предусмотрена парковка для колясок и детские зоны с качелями для посетителей.
Открытие педиатрической клиники запланировано на конец июля, но уже сейчас специалисты клиники «Евродон» осуществляют выезд на дом, оказывая различную помощь маленьким пациентам.