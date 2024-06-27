Путешествие с питомцем

Posted 27 июня, 08:18
Published 27 июня, 08:18
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Поход к ветеринару
Убедитесь, что у вашего питомца актуальны все сроки прививок, он прошел все необходимые процедуры обработки от паразитов, а также имеет медицинскую карту с контактной информацией ветеринара.
Документы для питомца
Не забудьте про паспорт для животного и все необходимые документы. Кроме того, убедитесь, что вы заранее забронировали жилье, где питомцы допускаются, и изучите правила региона относительно выгула и присутствия животных в общественных местах.
Чемоданчик питомца
Перед отъездом необходимо упаковать все необходимые вещи для вашего питомца: корм, поилку, игрушки, одеяло и другие предметы, которые могут понадобиться в поездке. Обязательно учтите, что ваш питомец может испытывать стресс из-за изменения обстановки, поэтому старайтесь создать ему максимально комфортные условия. Хорошим решением также будет повесить адресник на ошейник.
Аптечка
Вашему четвероногому другу тоже нужна аптечка. Соберите необходимые медикаменты, средства гигиены, специальные устройства для удаления клещей.
Поведение в дороге
Регулярно делайте остановки для прогулок и выгула. Не оставляйте питомца на длительное время в горячей машине, даже при открытых окнах, чтобы избежать ожогов или теплового удара. Поддерживайте оптимальную температуру и влажность в транспортном средстве, где находится ваш питомец. Обеспечьте ему питье, посмотрите удобные поилки для поездки.
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