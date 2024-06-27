Участники СВО получили от депутатов «Единой России» два автомобиля «Соболь»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области Владимир Ревенко и депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Дмитрий Олейников передали два автомобиля «Соболь» бойцам-участникам СВО. Транспортные средства, по словам Владимира Ревенко, позволят бойцам более эффективно и проще выполнять поставленные перед ними боевые задачи.



«Депутаты фракции „Единая Россия“ в Законодательном Собрании Ростовской области и городской Думе Ростова-на-Дону передают для нужд участников СВО два полноприводных, семиместных автомобиля „Соболь“, которые содержат грузовой отсек, обладают повышенной проходимостью», — отметил парламентарий.



Депутат Дмитрий Олейников напомнил, что данная акция — не первая, парламентарии регулярно оказывают поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО.



«Нашим бойцам отправляются беспилотники, полезное в быту и боевой работе оборудование, автотранспорт, который используется для эвакуации военнослужащих и доставки снаряжения», — заметил он.



Военнослужащие выразили депутатам и партии благодарность за поддержку.



Как рассказал боец с позывным «Баянист», в зоне боевых действий автомобили будут дополнены системой радиоэлектронной борьбы и использованы в качестве мобильных пунктов управления БПЛА.



«Очень рад тому, что наше общество становится все более единым — мы регулярно получаем технику, транспорт другие полезные поставки, особенно радуют детские письма, рисунки. Хотим поблагодарить депутатов за транспорт, Победа будет за нами!» — подчеркнул боец.



Напомним, донские депутаты от «Единой России» оказывают поддержку добровольцам, контрактникам и мобилизованным участникам СВО с начала спецоперации — парламентарии лично выезжают к бойцам, передают, необходимое оборудование, амуницию, продукты питания долгого хранения.