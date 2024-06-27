В Исландии 70% населения могут пострадать от извержения вулканов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Прогноз вулканической активности основан на геохимических данных и информации о землетрясениях на территории страны. За последние три года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулкана. Обратим внимание, что здесь проживает 70% населения и расположены ключевые объекты инфраструктуры, включая международный аэропорт и геотермальные электростанции.
В июне в результате извержения пришлось эвакуировать отдыхающих и местных жителей курорта Голубая лагуна, передает newkhakasiya.online.
Ученые отмечают, что на острове, почти полностью состоящем из застывшей лавы, в течение 800 лет было спокойно, но теперь начинается новый период вулканической активности и ожидаются частые извержения. По мнению специалистов, такая ситуация может продолжаться десятилетиями или даже столетиями. К такому выводу вулканологи пришли, изучив и проанализировав сейсмические данные и образцы лавы.