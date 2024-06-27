В Исландии 70% населения могут пострадать от извержения вулканов

Ученые отмечают, что на острове, почти полностью состоящем из застывшей лавы, в течение 800 лет было спокойно, но теперь начинается новый период вулканической активности и ожидаются частые извержения. По мнению специалистов, такая ситуация может продолжаться десятилетиями или даже столетиями. К такому выводу вулканологи пришли, изучив и проанализировав сейсмические данные и образцы лавы.