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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году

В Исландии 70% населения могут пострадать от извержения вулканов

27 июня 2024, 09:09
Фото: Valentin Troll, Uppsala University / around.uoregon.edu
Извержение вулкана Фаградальсфьядль в 2021 году
Ученые утверждают, что в Исландии началась новая эпоха вулканической активности, что представляет серьезную угрозу для самого густонаселенного района страны и его инфраструктуры.

Прогноз вулканической активности основан на геохимических данных и информации о землетрясениях на территории страны. За последние три года на полуострове Рейкьянес произошло восемь извержений вулкана. Обратим внимание, что здесь проживает 70% населения и расположены ключевые объекты инфраструктуры, включая международный аэропорт и геотермальные электростанции.

В июне в результате извержения пришлось эвакуировать отдыхающих и местных жителей курорта Голубая лагуна, передает newkhakasiya.online.

Ученые отмечают, что на острове, почти полностью состоящем из застывшей лавы, в течение 800 лет было спокойно, но теперь начинается новый период вулканической активности и ожидаются частые извержения. По мнению специалистов, такая ситуация может продолжаться десятилетиями или даже столетиями. К такому выводу вулканологи пришли, изучив и проанализировав сейсмические данные и образцы лавы.

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