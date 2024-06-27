В Модульбанке рассказали о принципе работы сервисе приема оплаты по NFC

В России многие банки уже широко применяют NFC-технологии, предоставляя клиентам возможность проведения бесконтактных платежей. Среди таких банков стоит назвать Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Недавно к ним добавился российский Модульбанк, заявивший о себе как о предпринимательском хабе, который начал прием оплаты с мобильного телефона через NFC.