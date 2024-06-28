rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Детские товары теперь в категории повышенного кешбэка Банка ДОМ. РФ

Детские товары теперь в категории повышенного кешбэка Банка ДОМ. РФ

28 июня 2024, 09:12
Фото: АО «Банк ДОМ.РФ»
Реклама. АО «Банк ДОМ.РФ» . erid: LjN8K9hy1
Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кешбэка на третий квартал 2024 года — с 1 июля по 30 сентября наши клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% на детские товары, развлечения, а также рестораны и кафе.

Для держателей пакета услуг «Премиальный» предусмотрен кешбэк в размере 5% на развлечения, кафе, рестораны и АЗС.

«Как банк, ориентированный на семейные ценности, мы стремимся поддерживать клиентов в важных аспектах семейной жизни и решили предложить новую категорию кешбэка — товары для детей. Мы успешно провели аналогичную акцию ко Дню защиты детей, увидели высокий спрос, рассматриваем возможность сделать ее одной из постоянных», — отметила директор Розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарья Морозова.

С помощью карты Банка ДОМ.РФ клиенты быстро и без комиссии оплачивают услуги ЖКХ, сотовую связь, интернет, телевидение, а также налоги, штрафы и государственные услуги.

Среди других преимуществ — возможность бесплатного обслуживания, мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также снятие наличных без комиссии в банкоматах России. Дополнительная плата не взимается при погашении кредитов и пополнении счета.

Информация о действующих категориях для начисления повышенного вознаграждения доступна в мобильном приложении банка на платформах iOS и Android в разделе «Информация по карте». Подробнее узнать о преимуществах и условиях обслуживания карт можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.

Подпишитесь
Невыносимая жара вернется в Ростов-на-Дону в последние дни июня
Сегодня, 07:00
На инвестора Парамоновских складов в Ростове подали в суд из-за срыва работ
Сегодня, 06:32
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сегодня, 06:08
В Ростовской области 12-летний самокатчик бросился под колеса фургона
Сегодня, 05:54
Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области
Вчера, 17:24
Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области
Вчера, 16:18