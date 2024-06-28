ДВМС поделилось планами и успехами международного сотрудничества в эпоху перемен

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:52
На Региональном консультативном форуме «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» Сергей Черёмин акцентировал внимание на приверженности Москвы принципам устойчивого развития во всех сферах городского управления. По его мнению, Москва может служить примером того, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса. Также Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет, снижая зависимость от нефтегазовых и ресурсодобывающих компаний, при этом сохраняя практически бездефицитный бюджет и направляя значительные средства на развитие городской среды.
Бизнес-диалог «Россия — Индия» был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития. Стратегическое привилегированное партнерство между Россией и Индией требует продолжения всестороннего сотрудничества. Несмотря на рекордный уровень товарооборота между странами, важной задачей остается выработка торгово-экономического баланса и определение новых перспективных товаров для взаимодействия.
Участники бизнес-диалога подчеркнули важность взаимодействия не только в экономике, обороне и безопасности, но и в культуре, которая является основой для развития связей. Диверсификация торговли, научно-исследовательское сотрудничество, обмен специалистами, инвестиции в логистику и инфраструктуру, а также взаимодействие в сфере передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн, были отмечены как перспективные направления сотрудничества. Кроме того, была рассмотрена возможность интеграции туризма, бизнеса и здравоохранения, в частности создания хаба медицинского туризма в Индии.
Благодаря ПМЭФ Сергей Черёмин продемонстрировал, что в условиях новых глобальных вызовов международное сотрудничество приобретает новые формы и направления. Дипломатия городов, межрегиональное взаимодействие, стратегическое партнерство между странами открывают широкие возможности для укрепления экономических связей, реализации совместных проектов и достижения целей устойчивого развития. Ключевые мероприятия форума, посвященные международному сотрудничеству, стали катализатором для обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом и выработки новых подходов к взаимодействию в меняющемся мире.