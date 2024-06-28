ДВМС поделилось планами и успехами международного сотрудничества в эпоху перемен

Участники бизнес-диалога подчеркнули важность взаимодействия не только в экономике, обороне и безопасности, но и в культуре, которая является основой для развития связей. Диверсификация торговли, научно-исследовательское сотрудничество, обмен специалистами, инвестиции в логистику и инфраструктуру, а также взаимодействие в сфере передовых технологий, таких как ИИ и блокчейн, были отмечены как перспективные направления сотрудничества. Кроме того, была рассмотрена возможность интеграции туризма, бизнеса и здравоохранения, в частности создания хаба медицинского туризма в Индии.