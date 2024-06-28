ЕР поможет подготовить инструкторов по оказанию первой помощи

На сайте ER.RU сообщается, что партия ЕР уже проводит обучение оказанию первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы прошли в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. Кроме этого, в Москве были организованы курсы по тактической медицине для депутатов Государственной думы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома «Единой России».