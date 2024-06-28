ЕР поможет подготовить инструкторов по оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В ее рамках будет проходить расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях и химбиозащите с выпуском инструкторов, которым будут выдаваться значки за подготовку людей.
Издание mkset.ru пишет, что в программу включат рекомендации по действиям при чрезвычайных ситуациях, наполнению тактических аптечек лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, которые зарекомендовали себя в боевых условиях. Об этом рассказал куратор обучения, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», ветеран СВО Дмитрий Хубезов.
По его словам, такое обучение актуально в мирной жизни. Есть серьезный опыт у Белгородской области, где очень востребованы курсы первой помощи. Из них берется лучшее и значительно расширяется.
Организацией обучения занимается партийный проект «Здоровое будущее». «Единая Россия» привлекла в качестве преподавателей специалистов Министерства здравоохранения России, центров медицины катастроф и волонтеров-медиков. В рамках первого этапа программы «Готов к санитарной обороне» ЕР проведет обучение навыкам оказания первой помощи для представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.
Дмитрий Хубезов отметил, что в российские регионы, штабы общественной поддержки ЕР «будут приезжать самые опытные ребята».
Планируется расширение программы на граждан с ОВЗ. По словам Хубезова, все жители Российской Федерации должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. Этому учат в школе, высших учебных заведениях, автошколах. Однако на практике этого делать не умеет никто. Запущенная ЕР программа исправит ситуацию.
На сайте ER.RU сообщается, что партия ЕР уже проводит обучение оказанию первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы прошли в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. Кроме этого, в Москве были организованы курсы по тактической медицине для депутатов Государственной думы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома «Единой России».