Freedom Bank: бизнес на инновациях

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В середине июня казахстанский инвестхолдинг Freedom Holding Corp. опубликовал финансовую отчетность за 2024 фискальный год. Из $1,64 млрд выручки за отчетный период (+105,5% г/г) порядка 38%, или $615 млн, принес Freedom Bank. За год число его клиентов увеличилось с 546 тысяч до 903,5 тысяч. За счет чего ему удалось показать столь внушительный рост?
Напомним, что Freedom несколько лет развивает в Казахстане свою экосистему финансовых сервисов, включающую в себя брокерские компании, страховщиков, оператора интернет-платежей и онлайн-сервисы по покупке авиабилетов, а также другие бизнес-направления. Одним из крупнейших является банковский бизнес. Freedom Bank входит в число значимых финансовых институтов в стране. Размер его активов превышает 2 трлн тенге. Фридом Банк появился в 2020 году и на сегодняшний день представляет собой бурно растущий розничный бизнес с акцентом на онлайн-взаимодействие с клиентами и разработку инновационных продуктов. В то же время у банка есть развитая сеть офисных отделений, расположенных в 18 крупнейших городах республики, а недавно появилась новость о будущем открытии представительства в Таджикистане.
Среди наиболее популярных сервисов Фридом Банка, отметим цифровую ипотеку и цифровой автокредит — займы, которые можно оформить онлайн, без визита в офис. Цифровая ипотека также доступна в рамках госпрограммы 7-20-25, банк удерживает лидерство в сегменте выданных кредитов на покупку жилья по льготной ставке с долей на рынке более 60%. На цифровой автокредит приходится более 20% рынка сделок с подержанными машинами в Казахстане.
Линейка карточных продуктов Freedom Bank представлена кредитными, дебетовыми и инвестиционными картами. Последние выпускаются в партнерстве с Freedom Finance Global и позволяют оперативно пополнять и снимать деньги с брокерского счета. При этом на остаток начисляется процент, размер которого зависит от валюты счета (доллар, евро, тенге или рубль).
В марте для жителей Казахстана заработало «суперприложение» Freedom SuperApp, быстро ставшее одним из самых скачиваемых в республике в AppStore и Google Play. Приложение объединило в себе все основные услуги холдинга для частных клиентов и очень быстро вырвалось в лидеры в сегменте «Финансы» по числу установок на смартфоны. Через него можно переводить и получать деньги, подать заявку на кредиты, открыть и пополнить брокерский счет, купить страховку и совершить другие операции.
Для клиентов банка также функционирует простое и удобное приложение Freedom Banker. В нем можно откладывать деньги на депозит, конвертировать валюту, оплачивать услуги и штрафы, управлять настройками карты и т. д.
В мае заработала программа лояльности, в рамках которой клиенты стали получать акции холдинга за операции по картам Freedom Bank. Кешбек представляет собой долю в бумагах Freedom Holding, торгующихся на бирже NASDAQ под кодом FRHC. Совершая покупки у других компаний экосистемы (arbuz.kz, Ticketon, Freedom Insurance и др.), клиент получает повышенное вознаграждение — до 16% — в специальной валюте. Ее можно обменять на реальные деньги, отправить другому человеку или оставить у себя на счете и продолжать накапливать, надеясь заработать на росте котировок Freedom Holding Corp. К слову, за 4,5 года (с момента выхода компании на биржу) они выросли в цене более чем в шесть раз. Комментируя запуск продукта, основатель и глава компании Тимур Турлов высказал надежду, что со временем к программе присоединятся и другие партнеры, что увеличит финансовую пользу для клиентов и расширит их возможности для дополнительного заработка.
Будучи дочерней структурой публичного международного холдинга, Фридом Банк строго соблюдает законодательство в области борьбы с терроризмом и доходами, полученными преступным путем, а также санкционный режим. Это значит, что он уделяет особое внимание процедурам «комплаенс» и проверке своих клиентов (KYC).
Несмотря на то, что Freedom Bank является одним из крупнейших фининститутов Казахстана, потенциал для его кратного роста продолжает сохраняться, уверен финансист. Выступая на онлайн-презентации, посвященной финансовым результатам Freedom Holding corp. за 2024 финансовый год, предприниматель отметил ипотеку и автокредитование в качестве основных точек развития.
Общее число клиентов всей экосистемы Freedom Finance составляет 5 миллионов, из которых около миллиона являются клиентами банка, что открывает широкие возможности для дальнейшего расширения. Благодаря выгодным кросс-продажам банковский бизнес способен догнать основных конкурентов, уверен Турлов.