Freedom Bank: бизнес на инновациях

В мае заработала программа лояльности, в рамках которой клиенты стали получать акции холдинга за операции по картам Freedom Bank. Кешбек представляет собой долю в бумагах Freedom Holding, торгующихся на бирже NASDAQ под кодом FRHC. Совершая покупки у других компаний экосистемы (arbuz.kz, Ticketon, Freedom Insurance и др.), клиент получает повышенное вознаграждение — до 16% — в специальной валюте. Ее можно обменять на реальные деньги, отправить другому человеку или оставить у себя на счете и продолжать накапливать, надеясь заработать на росте котировок Freedom Holding Corp. К слову, за 4,5 года (с момента выхода компании на биржу) они выросли в цене более чем в шесть раз. Комментируя запуск продукта, основатель и глава компании Тимур Турлов высказал надежду, что со временем к программе присоединятся и другие партнеры, что увеличит финансовую пользу для клиентов и расширит их возможности для дополнительного заработка.