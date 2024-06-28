Коктебель в центре столицы

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В конце июня на 33 этаже этаже московской высотки в Radisson Collection прошла вечеринка, посвященная открытию бара Коктебель. (входит в группу Ginza Project). Бар носит то же название, что и коньячный дом, возрожденный потомком поэта серебряного века Максимилиана Волошина. Именно последний, как известно, открыл небольшой крымский поселок Коктебель творческой интеллигенции начала ХХ века. Кстати, у самого коньячного дома — полуторавековая история.
Его летопись началась с 1879-го года, и связана с именами ученого, доктора медицины Эдуарда Юнге и его сыновей. Именно они, переехав в Коктебель, изучили опыт виноделов Испании, Италии, Германии и Франции, заложили виноградники у подножия древнего вулкана и открыли винодельню. За всю историю Коньячный Дом был отмечен 66 золотыми наградами российских и мировых конкурсов.
В здании сталинской высотки, где расположился бар, до сих пор ярко выражена атмосфера сталинского ампира, созданная в середине 1950-х по проекту архитекторов Аркадия Мордвинова, Вячеслава Олтаржевского и главного конструктора Павла Красильникова. Приглашенные на вечернике гости отмечали, что ощущение такое, что и будто и правда почувствовали атмосферу легендарного крымского городка. Большинство из приглашенных — завсегдатаи светских тусовок, медийные личности.
Под музыкальные сеты от ведущих диджеев — Алексея Миронова и Марка Щедрина они неспешно потягивали коктейли, название которых навеяны лирикой влюблённого в Коктебель Максимилиана Волошина — «Вид на большой каскад», «Берег моря ночью. У маяка», «Девятый вал», «Небо в тонких узорах»…
Вечеринка продолжалась до глубокой ночи, и то и дело от утомленных городскими ритмами гостей звучало мечтательное — Крым, море, Коктебель…