Коктебель в центре столицы

Его летопись началась с 1879-го года, и связана с именами ученого, доктора медицины Эдуарда Юнге и его сыновей. Именно они, переехав в Коктебель, изучили опыт виноделов Испании, Италии, Германии и Франции, заложили виноградники у подножия древнего вулкана и открыли винодельню. За всю историю Коньячный Дом был отмечен 66 золотыми наградами российских и мировых конкурсов.