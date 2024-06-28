Куда поехать летом: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
С онлайн-проектом «Тревел-гид», который направлен на развитие внутреннего туризма, путешественники могут открыть для себя новые увлекательные маршруты в разных уголках России. Из южных направлений в нем представлены Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край и Республика Адыгея, — в этих регионах Tele2 собрала коллекцию из 45 уникальных локаций.
В Ростовской области путеводитель проведет по Ростову-на-Дону, Таганрогу, Семикаракорску, хутору Пухляковсковскому и станице Вешенской, а также 6 районам Донского края. В список вошли не только известные направления, но и места, которые пока мало знакомы широкой аудитории — что-то новое для себя смогут открыть и туристы, и местные жители, а также те, кто уже пользовался советами гида в прошлом году.
Путешественники смогут познакомиться с производством экопродуктов и погрузиться в фермерскую жизнь в биохуторе Петровский, посетить мастер-класс Семикаракорской керамики и гастрономическую программу в этно-хуторе Старозолотовский. Есть опции и для любителей активного отдыха, среди них: тренировки верховой езды, заезды на квадроциклах и даже сплавы по реке Дон на байдарках.
Собрать идеальный маршрут из необычных локаций в Ростовской области поможет также интерактивный тест от Tele2. Его можно пройти до 24 июля включительно, а результатами — поделиться с близкими в социальных сетях и мессенджерах.
Онлайн-путеводитель «Тревел-гид» открыт для всех желающих, в том числе — для абонентов других операторов. Клиенты Tele2 будут на связи во всех локациях гида благодаря быстрому и надежному интернету. Кроме того, для них представлены скидки и бонусы от партнеров компании — с ними поездки по России станут выгоднее.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Юг страны богат на интересные маршруты и локации, при этом не все из них знакомы широкой аудитории. В нашем путеводителе мы постарались собрать нерастиражированные места, чтобы показать, сколько увлекательных открытий ждет в регионе как туристов, так и местных жителей. При этом интересные направления в „Тревел-гиде“ для себя найдут и те, кто уже успел оценить его возможности в прошлом году: для этого мы полностью обновили подборку южных локаций. Неизменными остаются условия, которые мы предлагаем клиентам Tele2 в путешествиях с гидом: надежный и качественный интернет в каждой точке проекта, а также приятные скидки и бонусы от наших партнеров».