Куда поехать летом: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»

«Юг страны богат на интересные маршруты и локации, при этом не все из них знакомы широкой аудитории. В нашем путеводителе мы постарались собрать нерастиражированные места, чтобы показать, сколько увлекательных открытий ждет в регионе как туристов, так и местных жителей. При этом интересные направления в „Тревел-гиде“ для себя найдут и те, кто уже успел оценить его возможности в прошлом году: для этого мы полностью обновили подборку южных локаций. Неизменными остаются условия, которые мы предлагаем клиентам Tele2 в путешествиях с гидом: надежный и качественный интернет в каждой точке проекта, а также приятные скидки и бонусы от наших партнеров».