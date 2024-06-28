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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

Любители пеших прогулок меньше страдают от болей в спине

Любители пеших прогулок меньше страдают от болей в спине

28 июня 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney
Последнее исследование показало, что от болей в спине спасают ежедневные пешие прогулки по полчаса. Стоит отметить, что боли в позвоночнике испытывают более 600 миллионов человек во всем мире, а за следующие 25 лет это число удвоится. При этом у 70% в течение последующего года боль возвращается.

Как сообщает newia.ru, боль в спине характеризуется высокой интенсивностью и влиянием на работоспособность человека. Но сейчас стало известно, что люди при регулярных занятиях ходьбой на 43% реже посещают доктора с проблемой больной спины, а сами болевые приступы испытывают примерно в два раза реже.

Стоит отметить и тот факт, что ходьба положительно влияет на здоровье и качество жизни в целом.

В исследовании участвовали 700 человек, которые ранее страдали от приступов боли в спине, а после прошли результативное лечение. Состояние здоровья добровольцев изучалось на протяжении трех лет. 50% из них были включены в индивидуальную программу ходьбы по 30 минут пять раз в неделю, а остальная половина граждан не практиковала такой вид физической активности вовсе.

У тех, кто совершал ежедневные получасовые пешие прогулки, средний период без возвращения болей в позвоночнике был более длительным и достиг в среднем 208 дней по сравнению с 112 днями во второй группе. Также участники программы ходьбы снизили риск возвращения болей в пояснице на 28%.

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