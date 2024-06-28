Москва — центр притяжения для городов БРИКС: готовится к Международному форуму

Москва, являясь одним из ведущих мегаполисов стран БРИКС, готова поделиться своим передовым опытом и достижениями в области городского развития. Столица России неоднократно получала высокие оценки международных экспертов: в 2022 году ООН Хабитат присвоила Москве первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и пятое место по уровню оказания государственных услуг, а в 2023 году город был признан лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню развития инновационного пространства.