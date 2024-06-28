Москва — центр притяжения для городов БРИКС: готовится к Международному форуму

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Мероприятие обещает стать площадкой для активного диалога и обмена опытом между представителями городов и муниципалитетов стран-участниц объединения. Подробности предстоящего форума раскрыл министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин на пресс-конференции, прошедшей 11 июня в ТАСС.
Организаторы форума подготовили насыщенную и разнообразную деловую программу, которая охватывает широкий спектр вопросов, актуальных для развития современных городов. Участники смогут принять участие в презентациях экспертов, панельных дискуссиях, круглых столах и встречах с партнерами, посвященных темам развития муниципальной инфраструктуры, социальной сферы, внедрения инновационных технологий, обеспечения экологической безопасности, а также вопросам образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.
По словам Сергея Черёмина, форум соберет внушительное число участников: ожидается прибытие делегаций из всех субъектов Российской Федерации, а также представителей более 200 городов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и СНГ. Столь представительный состав участников позволит определить новые направления взаимодействия, способствующие устойчивому развитию и повышению качества жизни горожан и обменяться накопленным опытом и лучшими практиками в области управления городским хозяйством.
Москва, являясь одним из ведущих мегаполисов стран БРИКС, готова поделиться своим передовым опытом и достижениями в области городского развития. Столица России неоднократно получала высокие оценки международных экспертов: в 2022 году ООН Хабитат присвоила Москве первое место в мире по качеству развития инфраструктуры и пятое место по уровню оказания государственных услуг, а в 2023 году город был признан лидером среди крупнейших мегаполисов БРИКС по уровню развития инновационного пространства.
Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве призван стать знаковым событием в сфере городской дипломатии и сотрудничества. Объединяя усилия городов и муниципалитетов стран БРИКС, форум открывает новые возможности для реализации совместных инициатив и проектов, направленных на повышение качества жизни горожан, внедрение передовых технологий и обеспечение устойчивого развития в долгосрочной перспективе.