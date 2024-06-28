Рядом с памятниками археологии в Миллеровском районе на Дону появилась связь 4G

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Устойчивой связью поколения 4G для работы или общения обеспечены как жители села Ольховый Рог, так и социальные объекты — школа, детский сад, отделение почты, медпункт. Населенный пункт, в котором проживают более тысячи человек, расположен в 25 км от города Миллерово. Появление мобильного интернета ускорит доступ к нужным службам и организациям, которые могут находиться в административном центре.
Также стабильная 4G связь МТС развернулась рядом с группой курганов около Ольхового Рога. Эти локации являются памятниками федерального значения — здесь найдены предметы со стоянок древнего человека, а некоторые из них, по оценкам специалистов, сохранились с эпохи неолита. Всего в окрестностях населенного пункта насчитывается около 22 курганов. Ранее археологи изучали данные захоронения, с их научными материалами можно ознакомиться в межпоселенческой центральной библиотеке.
«Широкое покрытие сетью 4G улучшает уровень жизни людей, развивает донской регион в целом. Так, например, устойчивая связь рядом с группой курганов в Миллеровском районе поможет будущим исследователям быстрее передавать и обрабатывать данные о памятниках археологии, а туристам — делиться фотографиями и видео прямо на месте», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.