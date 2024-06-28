Рядом с памятниками археологии в Миллеровском районе на Дону появилась связь 4G

Также стабильная 4G связь МТС развернулась рядом с группой курганов около Ольхового Рога. Эти локации являются памятниками федерального значения — здесь найдены предметы со стоянок древнего человека, а некоторые из них, по оценкам специалистов, сохранились с эпохи неолита. Всего в окрестностях населенного пункта насчитывается около 22 курганов. Ранее археологи изучали данные захоронения, с их научными материалами можно ознакомиться в межпоселенческой центральной библиотеке.