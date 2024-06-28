ТОП-5 стратегий инвестирования от «Цифра брокер» в периоды высокой инфляции

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Проведенный с 31 мая по 11 июня инФОМ опрос населения отражает повышение инфляционных ожиданий: медианная оценка ожидаемой инфляции на следующие 12 месяцев составила 11,9%. Аналитики «Цифра брокер» выделили ТОП-5 стратегий, позволяющих защитить свои средства в условиях сильного инфляционного давления.
1. Инвестирование в облигации с защитой от инфляции
Флоатеры — это особый вид облигаций, по которым выплаты процентов корректируются в соответствии с уровнем инфляции. Инструмент позволяет инвесторам получать доход, соответствующий уровню инфляции и помогает защитить капитал от потерь.
На Московской бирже флоатеры представлены в сегменте корпоративных и государственных облигаций. Как правило, купонная ставка по ним привязана к ставке денежного рынка RUONIA, которая зависит от ключевой процентной ставки Банка России. В целях сдерживания инфляционного давления регулятор прибегает к повышению ключевой ставки, что, в свою очередь, приводит росту ставки RUONIA и, как следствие, повышению купонной доходности флоатеров. ОФЗ с плавающим купоном индексируются как ОФЗ-ПК.
2. Инвестирование в акции компаний, которые выигрывают от инфляции
Компании, производящие товары первой необходимости, такие как продукты питания и медикаменты, могут выиграть от высокой инфляции, поскольку спрос на эти товары обычно остается высоким независимо от уровня цен.
3. Диверсификация портфеля
Стратегия заключается в распределении инвестиций между различными классами активов и компаниями. Это помогает снизить риски и повысить доходность в периоды высокой инфляции. Диверсификация подразумевает, что учитываются также валютные и страновые риски: например, на данный момент российским инвесторам доступен такой инструмент, как облигации в китайских юанях.
4. Мониторинг рынка и быстрое реагирование на изменения
Оставаясь в курсе последних событий на фондовом рынке и быстро реагируя на любые изменения, инвестор может принимать обоснованные решения и адаптировать свою стратегию инвестирования.
5. Инвестирование в золото
Золото считается одним из самых надежных активов в периоды высокой инфляции. Его цена обычно растет вместе с повышением инфляции.
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