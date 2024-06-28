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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

ВТБ Лизинг выходит на рынок облигаций

ВТБ Лизинг выходит на рынок облигаций

28 июня 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ Лизинг выходит на публичный рынок заимствований.

Компания планирует выпустить биржевые облигации серии 001Р-МБ-01, объем выпуска составит 1 млрд рублей. Срок обращения — 2 года. При размещении дебютного выпуска компания будет ориентироваться на розничных инвесторов.

«Выход на рынок долговых ценных бумаг является частью нашей стратегии по диверсификации источников финансирования и укреплению своей позиции на рынке лизинга. Мы рассчитываем, что облигации ВТБ Лизинг будут пользоваться спросом среди инвесторов благодаря высокому кредитному качеству и устойчивому финансовому положению компании, что подтверждено высоким кредитным рейтингом», — говорит генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам 2023 года портфель ВТБ Лизинг по МСФО превысил 520 млрд рублей, объем нового бизнеса в 2023 году составил 355 млрд рублей, а чистая прибыль — 13 млрд рублей.

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