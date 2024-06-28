ВТБ Лизинг выходит на рынок облигаций

ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам 2023 года портфель ВТБ Лизинг по МСФО превысил 520 млрд рублей, объем нового бизнеса в 2023 году составил 355 млрд рублей, а чистая прибыль — 13 млрд рублей.