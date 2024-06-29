Ростовская молодежь побывала «На связи!»

Добавим, что побывать «На связи!» могли практически все юные ростовчане. Чтобы принять участие в мега розыгрыше призов от партнеров мероприятия, и стать обладателем ноутбука, планшета, велосипеда, беспроводных наушников или колонок, необходимо было получить билет в городском управлении молодежной политики. Но даже тем, кому не достались подарки в этот день, окунулся в море незабываемых эмоций и впечатлений.