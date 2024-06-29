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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Ростовская молодежь побывала «На связи!»

Ростовская молодежь побывала «На связи!»

29 июня 2024, 06:57
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Ростовская молодежь побывала «На связи!»
Городской молодежный фестиваль «На связи!», приуроченный к празднованию Дня молодежи России, прошел в Зеленом театре парка им. Октябрьской революции. Фестиваль собрал сотни активных, неравнодушных и молодых ростовчан из различных сфер жизни.

Здесь были представители рабочей молодежи, студенческой, творческой и конечно же, молодые семьи. Особыми гостями фестиваля стали представители добровольческих объединений: городского Волонтерского корпуса, Движения первых, МГЕР, Волонтеров Победы и Волонтеров-медиков.

Как отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко, посетивший фестиваль, именно эти молодые люди, первыми приходят на помощь не на словах, а на деле, доказывая любовь к Родине. Их вклад в поддержку нашей армии, жителей новых территорий, в сбор гуманитарной помощи бесценен.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
— Наши дети не только умные, трудолюбивые и смелые. Они очень талантливы. Символично и название фестиваля «На связи!». Наша молодежь всегда готова делиться своим креативом, идеями и проектами. Она всегда на связи, — отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону вручил почетные грамоты и благодарственные письма молодежным лидерам донской столицы, отметив их вклад в реализацию молодежной политики на территории города.

Персональный подарок — ноутбук Алексей Логвиненко вручил ростовчанке, чье упорство и целеустремленность поставил в пример присутствующим.

— Анастасия Анатий — учащаяся школы №22 стала единственным обладателем в нашем городе ста баллов по Единому государственному экзамену сразу по двум предметам: русскому языку и обществознанию среди муниципальных школ, — добавил Алексей Логвиненко.

Подчеркнув, что Настя еще и призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому и английскому языкам, а также праву и обществознанию.

— Наши дети не только умные, трудолюбивые, смелые. Они талантливые. И каждый из присутствующих смог в этом убедиться. Ростов — город удивительной молодежи, которая строит настоящее и уверенно смотрит в будущее! — сказал Алексей Логвиненко.

Добавим, что побывать «На связи!» могли практически все юные ростовчане. Чтобы принять участие в мега розыгрыше призов от партнеров мероприятия, и стать обладателем ноутбука, планшета, велосипеда, беспроводных наушников или колонок, необходимо было получить билет в городском управлении молодежной политики. Но даже тем, кому не достались подарки в этот день, окунулся в море незабываемых эмоций и впечатлений.

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