Жителям 2-го Пчелиного предложили альтернативные варианты подключения

До 2015 года электричество в эти дома поступало по сетям, принадлежащим СНТ «Полиграфист-2». Однако в 2015 году жители 11 домов по собственной инициативе, в связи с частыми отключениями электроэнергии, отказались от энергоснабжения через сети садоводческого товарищества и переподключились к трансформаторной подстанции, которая принадлежала частным лицам.



На протяжении нескольких лет ситуация устраивала всех, однако в 2024 между собственниками подстанции и потребителями сложилась конфликтная ситуация. Причиной стала оплата потерь электроэнергии, которую возмещать никто не хотел. Стороны обратились в суд, но окончательного решения до сих пор принято не было.



Помощь в разрешении конфликта решил оказать город, в частности представители департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону и администрации Ворошиловского района.



Узнав о проблеме специалисты департамента ЖКХ, Минпромторга и администрации Ворошиловского района, организовали несколько выездов к месту конфликта и встретились с жильцами проблемных домов на территории СНТ «Полиграфист-2».



На очередной встрече с жителями, которая состоялась накануне, 28 июня, было решено собрать жителей всех 11 домов и провести новое собрание 30 числа текущего месяца для рассмотрения данной проблемы.



Как пояснил заместитель директора Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Артем Арутюнян, на последнем собрании, жителям уже предложили альтернативные варианты по восстановлению электроснабжения.



— Согласно документам ресурсоснабжающей организации, в данном случае ТНС Энерго, дома изначально подключались к сетям СНТ. Сейчас жителями направлено коллективное обращение в адрес правления своего товарищества о возобновлении электроснабжения от сетей Полиграфист-2. И мы надеемся, что решение, о возобновлении подачи электричества в дома, будет принято в скором времени — на общем собрании, которое состоится 30 июня, — добавил Артем Арутюнян.