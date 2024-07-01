«Чёрных риелторов» стало больше, но Росреестр не будет с ними бороться

В стране растёт число «чёрных риелторов», посетовал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на стратегической сессии «Рынок риелторских услуг в России» в Москве.