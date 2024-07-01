«Чёрных риелторов» стало больше, но Росреестр не будет с ними бороться

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Порядка 70% риелторских услуг на рынке в России оказываются в теневой зоне рынка. Подавляющее большинство риелторов нигде не регистрируют свои доходы, не трудоустроены, следовательно, не платят налоги, — возмущён депутат. — Число жертв „чёрных риелторов“ в России стабильно высокое, ежегодно обману подвергаются 7-8 тысяч человек».
Хорошо бы Росреестр взял на себя контроль за отраслью, предложил он.
Это невозможно — на текущую работу не хватает ресурсов, ответил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. Он привёл данные: если в 2020 году было оказано 120 миллионов услуг, то теперь уже 374 миллиона, пишет pravda.ru.
К тому же вряд ли есть смысл из-за нескольких тысяч пострадавших вводить жёсткое регулирование столь масштабного сектора. Пусть лучше правовую грамотность повышают — есть закон о регистрации недвижимости, надёжно защищающий участников сделок. «Нужно просто этим уметь и хотеть пользоваться», — заявил Бутовецкий.
«Я на данном этапе сомневаюсь в финансово-экономическом обосновании, чтобы Росреестр стал надзорным органом риелторской деятельности», — заключил он.