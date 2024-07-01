rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

«Чёрных риелторов» стало больше, но Росреестр не будет с ними бороться

1 июля 2024, 10:49
В стране растёт число «чёрных риелторов», посетовал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на стратегической сессии «Рынок риелторских услуг в России» в Москве.

«Порядка 70% риелторских услуг на рынке в России оказываются в теневой зоне рынка. Подавляющее большинство риелторов нигде не регистрируют свои доходы, не трудоустроены, следовательно, не платят налоги, — возмущён депутат. — Число жертв „чёрных риелторов“ в России стабильно высокое, ежегодно обману подвергаются 7-8 тысяч человек».

Хорошо бы Росреестр взял на себя контроль за отраслью, предложил он.

Это невозможно — на текущую работу не хватает ресурсов, ответил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий. Он привёл данные: если в 2020 году было оказано 120 миллионов услуг, то теперь уже 374 миллиона, пишет pravda.ru.

К тому же вряд ли есть смысл из-за нескольких тысяч пострадавших вводить жёсткое регулирование столь масштабного сектора. Пусть лучше правовую грамотность повышают — есть закон о регистрации недвижимости, надёжно защищающий участников сделок. «Нужно просто этим уметь и хотеть пользоваться», — заявил Бутовецкий.

«Я на данном этапе сомневаюсь в финансово-экономическом обосновании, чтобы Росреестр стал надзорным органом риелторской деятельности», — заключил он.

Подпишитесь
В Ростовской области начали массово изымать электросамокаты
Сегодня, 09:25
Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов
Сегодня, 07:29
В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля
Сегодня, 05:35
Один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Ростовской области
Сегодня, 05:21
Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
30 июня, 19:18
В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю
30 июня, 17:38