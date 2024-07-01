Китайские автомобили быстро наполняют вторичный рынок

По данным аналитиков, за первые пять месяцев этого года продажи юридическим лицам и ИП китайских марок (лизинг) составили 22% от всего объема, что в 3 раза больше, чем в 2023-м. Уровень наполнения по сегментам разный. В январе–мае 2024 года доля китайской продукции достигла 10% от общего объема реализованных подержанных легковых автомобилей, 28% — от всех проданных б/у грузовиков и 35% — от всей б/у спецтехники. По результатам прошлого года показатели по названным трем сегментам были значительно ниже: 3%, 9% и 21% соответственно.