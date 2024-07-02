Алексей Логвиненко провел совещание по ряду важных вопросов для донской столицы

Алексей Логвиненко добавил, что тариф будет дифференцируемым — более высокая стоимость для центра города и более низкая — для периферийных парковок.

Еще одним из важных вопросов расширенного планерного совещания стало обсуждение строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства. За последние десять лет одним из крупнейших проектов инженерной инфраструктуры стало строительство канализационного коллектора № 62, на создание которого привлечено более 8 млрд рублей.

Алексей Логвиненко отметил, что коллектор, который прокладывают на глубине до 22 метров современным методом микротоннелирования, позволит обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тыс. жителей из новых жилых районов на территории «старого» аэропорта и левобережной зоны, и кроме того, решить наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке.