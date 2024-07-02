Алексей Логвиненко провел совещание по ряду важных вопросов для донской столицы

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Говорили о городских парковках, коммунальном хозяйстве и эстафете добрых дел.
Одной из главных тем совещания стала эффективность использования платного парковочного пространства в центре города. На совещании напомнили, что данное пространство появилось в Ростове восемь лет назад, когда была создана автоматизированная система парковок, включающая технологическую и сопутствующую инфраструктуру на 6605 машиномест. Стоимость часа стоянки составляет 35 рублей, а неоплата парковки грозит полутора тысячным штрафом.
Теперь для удобства автомобилистов городские власти введут парковочный талон, который позволит оплатить парковку до конца текущих суток, в том числе после того, как транспортное средство покинуло парковочное место.
Потенциал парковочного пространства городские власти видят и на периферийных территориях. Как отметил глава администрации города Алексей Логвиненко, предварительно определены 6 территорий для расположения транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Это Главный железнодорожный вокзал, Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, Левобережный (МегаМаг).
— В этом году приступим к подготовительной работе по разработке стратегии развития парковочного пространства на территории города. Где будет определена единая городская концепция с планом развития и функционирования существующих парковок в центре города во взаимосвязи с созданием периферийных перехватывающих парковок, — пояснил глава.
Алексей Логвиненко добавил, что тариф будет дифференцируемым — более высокая стоимость для центра города и более низкая — для периферийных парковок.
Еще одним из важных вопросов расширенного планерного совещания стало обсуждение строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства. За последние десять лет одним из крупнейших проектов инженерной инфраструктуры стало строительство канализационного коллектора № 62, на создание которого привлечено более 8 млрд рублей.
Алексей Логвиненко добавил, что тариф будет дифференцируемым — более высокая стоимость для центра города и более низкая — для периферийных парковок.
Еще одним из важных вопросов расширенного планерного совещания стало обсуждение строительства объектов водопроводно-канализационного хозяйства. За последние десять лет одним из крупнейших проектов инженерной инфраструктуры стало строительство канализационного коллектора № 62, на создание которого привлечено более 8 млрд рублей.
Алексей Логвиненко отметил, что коллектор, который прокладывают на глубине до 22 метров современным методом микротоннелирования, позволит обеспечить качественной системой водоотведения более 100 тыс. жителей из новых жилых районов на территории «старого» аэропорта и левобережной зоны, и кроме того, решить наболевший вопрос с водоотведением жилой застройки в Нижней Александровке.
Глава администрации города напомнил и о других объектах инженерной инфраструктуры.
— В прошлом году завершен вывод из эксплуатации аварийного участка канализационного коллектора № 68 и начато строительство коллектора-дублера по ул. Локомотивной. Это создаст условия для инженерного обеспечения северной и северо-западной части города, в том числе планируемой комплексной застройки территории в районе улицы Таганрогской. Вместе с магистральными коллекторами ведется строительство менее масштабных, но не менее важных для ростовчан объектов. Это канализование ул. Лесопарковой, пос. Ясная Поляна в Пролетарском районе, жилой застройки в границах ул. Профсоюзной, пер. Силикатного, ул. Республиканской, пер. Олимпийского. Наряду с объектами водоотведения в текущем году реализуем два объекта водоснабжения по ул. Соловьиной и по ул. Гераневой, — сказал Алексей Логвиненко.
Затронули на совещании и социальные вопросы, в частности реализацию мероприятий, посвященных Году добрых дел, на территории города.
Глава администрации Ростова рассказал, что добровольцы Волонтерского корпуса уже отработали более 10 тысяч волонтеро-часов в военно-клиническом госпитале. Собрали с начала года более 5 тонн гуманитарной помощи, которая передана на фронт, а муниципальный штаб #МыВместе принял и адресно отработал 1760 заявок от семей участников СВО.