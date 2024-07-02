Лучшим выпускникам вручили заслуженные награды

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Награждали в этот день отличников, лидеров молодежных движений, а также победителей различных конкурсов и соревнований. Всех тех, кто за время учебы проявил в полной мере не только свои знания, но и талант.
— Успехи наших выпускников сложно переоценить. Ребята на «отлично» совмещали учебу с общественной деятельностью, творчеством, спортом. И каждый четвертый выпускник стал медалистом. Впереди — одна из самых интересных глав жизни. Уважаемые выпускники! Куда бы ни забросила вас судьба, не забывайте свою малую родину. Знайте, что ваши имена навсегда вписаны в историю ваших школ. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед! Искренне верю: у вас все получится. В добрый путь! — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Напомним, что новые условия получения медалей за особые успехи в учебе для выпускников 2024 года не так давно были утверждены Министерством просвещения РФ. Благодаря этому распоряжению, в российские школы вернулись упраздненные с 2014 года серебряные медали, которые вручают выпускникам, имеющим не более двух четверок в аттестате в этом году.
Для получения золотой медали выпускник школы должен иметь в своем аттестате все оценки «отлично», а также сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на 70 баллов.
Для тех, кто сдает только русский язык и математику (базовый уровень) допускается получение оценки «отлично» по второму экзамену. Подобные правила распространяются и на претендентов серебряной медали, однако им требуется сдать экзамены как минимум на 60 баллов или более.
Выпускник школы с Золотой медалью имеет до десяти баллов при поступлении в вуз, серебряная медаль дает два-три балла.
Медали выдаются в пластиковом футляре с изображением Государственного герба РФ. Для золотых медалей предусмотрен футляр красного цвета, а для серебряных — синего.
Новая серебряная медаль отличается от прежней только цветом и имеет серебристый оттенок. Обе медали одного диаметра (40 мм) и одной толщины (3 мм), отличие только в цвете — золотистый и серебристый. На лицевой стороне медалей посередине — рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации. В верхней половине по окружности — надпись «Российская Федерация». На оборотной стороне — надпись «За особые успехи в учении», изображение раскрывающейся книги на фоне лучей и декоративная ветвь.
Помимо медалей Министерством просвещения РФ были утверждены и новые аттестаты с отличием. От обычного они отличаются только сине-голубым цветом и фразой «с отличием» на обложке. Надпись нанесена серебряной краской и обладает зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении.