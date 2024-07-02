Лучшим выпускникам вручили заслуженные награды

Напомним, что новые условия получения медалей за особые успехи в учебе для выпускников 2024 года не так давно были утверждены Министерством просвещения РФ. Благодаря этому распоряжению, в российские школы вернулись упраздненные с 2014 года серебряные медали, которые вручают выпускникам, имеющим не более двух четверок в аттестате в этом году.