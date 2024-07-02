Почему каждый раз при возобновлении водоснабжения из крана течет ржавчина

«Ничего в этом страшного нет. Это естественный процесс. Эту воду надо просто слить. Потому что когда система остается без воды, она моментально ржавеет изнутри. Там кислород начинает разрушать металл. И вот в этот маленький период, когда там нет воды, скапливается ржавчина. Потом с водой эта ржавчина промывается — и всё, трубы опять в хорошем состоянии, никакой ржавчины там нет. Оставишь систему чуть-чуть без воды — она моментально окисляется. Потом это окисление смывается, да и всё. Без этого никак не обойтись. Это нормальное явление абсолютно. Это физика», — объясняет она.