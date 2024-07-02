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Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

РЭО: 12 концессий на 32,1 млрд рублей заключили в сфере обращения ТКО

РЭО: 12 концессий на 32,1 млрд рублей заключили в сфере обращения ТКО

2 июля 2024, 15:08
Фото: reo.ru
В январе — июне 2024 года при содействии Российского экологического оператора (РЭО) заключено 12 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Суммарная стоимость контрактов составила 32,1 миллиарда рублей, пишет NewsNN.ru.. Средства позволят создать предприятия, способные перерабатывать свыше 1 миллиона тонн отходов ежегодно.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в течение 2024 года планируется заключить 25 концессионных соглашений для реализации новых инфраструктурных проектов в сфере ТКО. Общий объем инвестиций составит 73,62 миллиарда рублей, а объекты будут расположены в 18 регионах России.

Новые заводы будут иметь общую мощность переработки 4,11 миллиона тонн отходов, утилизации — 1,28 миллиона тонн и захоронения — 2,53 миллиона тонн в год. По словам Буцаева, РЭО оказывает методологическую поддержку при заключении соглашений и стремится помогать регионам. Финансирование всех проектов будет осуществляться за счет облигаций РЭО.

За последние два года компания содействовала властям 36 регионов в разработке 65 концессионных соглашений на сумму свыше 170 миллиардов рублей. Мощности создаваемых объектов по этим соглашениям составят 8,3 миллиона тонн в год по переработке, 2,8 миллиона тонн по утилизации и 4,9 миллиона тонн по захоронению.

#Общество
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