РЭО: 12 концессий на 32,1 млрд рублей заключили в сфере обращения ТКО

За последние два года компания содействовала властям 36 регионов в разработке 65 концессионных соглашений на сумму свыше 170 миллиардов рублей. Мощности создаваемых объектов по этим соглашениям составят 8,3 миллиона тонн в год по переработке, 2,8 миллиона тонн по утилизации и 4,9 миллиона тонн по захоронению.