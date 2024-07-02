Совкомбанк начинает сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI

Исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев: «HONGQI всегда выбирает для сотрудничества самых надежных и стабильных партнеров. И Совкомбанк, входящий в первую десятку финансово-кредитных организаций России, безусловно относится именно к таким. Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству, приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов. Профессионализм и опыт специалистов Совкомбанка помогут клиентам HONGQI почувствовать внимание к себе и заботу, необходимые в работе премиального бренда».