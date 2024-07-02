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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Врачи не рекомендуют пить эти напитки в жару из-за риска появления камней в почках

2 июля 2024, 06:24
В жару врачи не рекомендуют пить сладкие соки или газированные напитки, потому что они могут вызвать ещё большую жажду и в них много сахара.

В день организм теряет около 1,5 литров воды, а при высоких температурах и до 2 литров. Из-за нехватки жидкости в первую очередь страдают сердечно-сосудистая система и почки, пишет Pravda.Ru.

В соках и сладких газированных напитках много фруктозы. Это приводит к образованию фруктозо-1-фосфата, который может способствовать образованию мочевой кислоты и воспалению.

Из-за этого возрастает риск образования камней в почках и возникновения хронической почечной недостаточности. Это подтверждается южнокорейским исследованием, которое было проведено Университетом Йонсей и Католическим университетом Квандонг — участники, регулярно употреблявшие безалкогольные напитки, имели повышенный риск хронического заболевания почек, сообщает Fit For Fun.

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