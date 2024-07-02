Врачи не рекомендуют пить эти напитки в жару из-за риска появления камней в почках

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В день организм теряет около 1,5 литров воды, а при высоких температурах и до 2 литров. Из-за нехватки жидкости в первую очередь страдают сердечно-сосудистая система и почки, пишет Pravda.Ru.
В соках и сладких газированных напитках много фруктозы. Это приводит к образованию фруктозо-1-фосфата, который может способствовать образованию мочевой кислоты и воспалению.
Из-за этого возрастает риск образования камней в почках и возникновения хронической почечной недостаточности. Это подтверждается южнокорейским исследованием, которое было проведено Университетом Йонсей и Католическим университетом Квандонг — участники, регулярно употреблявшие безалкогольные напитки, имели повышенный риск хронического заболевания почек, сообщает Fit For Fun.