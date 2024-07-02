ВТБ Лизинг предлагает полуприцепы Ice Bear со скидкой 400 000 рублей

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальным ежемесячным платежом и минимальным удорожанием. Приобрести полуприцеп Ice Bear TDZ 9401XXY в рамках спецпредложения можно по сниженной цене — за 5 000 000 рублей. В таком случае, если оформить технику в лизинг на три года с авансом 10%, ежемесячный платеж составит 167 609 рублей, а компании на общей системе налогообложения смогут дополнительно сэкономить на налогах 2 178 306 рубля.*