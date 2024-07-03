Группа ВТБ: ИИ может стать помощником для спортивных журналистов

Глава департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин отметил, что глобальным трендом последнего десятилетия является развитие технологий искусственного интеллекта, причем их проникновение в повседневную жизнь будет только возрастать, и не только в банках. В том числе даже в тех отраслях, где в настоящее время использование технологий ИИ считается фантастическим, например в журналистике о спорте, политике, экономике. Разумеется, по словам Коновалихина, ИИ не сможет заменить профессии человека. В ВТБ считают, что искусственный интеллект станет дополняющим инструментом, позволяющим увидеть лучшие результаты работы профессионалов. ВТБ активно занимается развитием искусственного интеллекта, каждый день создавая, тестируя и внедряя новые технологии в этой отрасли.