Группа ВТБ: ИИ может стать помощником для спортивных журналистов

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
При этом они выступили против самостоятельной генерации спортивного контента технологиями ИИ.
Как пишет издание newsnn.ru, опрос проводился в преддверии Международного дня спортивного журналиста, который в России отмечают 2 июля. По его итогам 46% опрошенных считают ИИ хорошим вспомогательным инструментом для спортивных журналистов. Еще 20% респондентов выразили уверенность в том, что конкуренция с искусственным интеллектом повысит общий уровень экспертов в этой области.
27% участников опроса отметили, что смотрели бы трансляции спортивных мероприятий, которые бы комментировал «цифровой обозреватель» при условии высокого качества работы.
20% респондентов уверены, что смогут понять, какой контент был создан ИИ, при любых условиях. Более трети (37%) участников опроса думают, что смогут отличить такой контент, а 10% точно уверены, что работу ИИ и человека в будущем нельзя будет отличить.
Уверенность в том, что искусственный интеллект самостоятельно справится с качественным созданием спортивного контента, выразили только 14% участников опроса. При этом категорически против вмешательства в новости спорта ИИ 11% респондентов. 10% опрошенных выразили мнение, что ИИ сможет работать на трансляциях только совместно с настоящими комментаторами, а 23% выступили против допуска искусственного интеллекта к комментированию спортивных событий.
Банк ВТБ является постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку спортивным ассоциациям и отдельным командам Российской Федерации.
Глава департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин отметил, что глобальным трендом последнего десятилетия является развитие технологий искусственного интеллекта, причем их проникновение в повседневную жизнь будет только возрастать, и не только в банках. В том числе даже в тех отраслях, где в настоящее время использование технологий ИИ считается фантастическим, например в журналистике о спорте, политике, экономике. Разумеется, по словам Коновалихина, ИИ не сможет заменить профессии человека. В ВТБ считают, что искусственный интеллект станет дополняющим инструментом, позволяющим увидеть лучшие результаты работы профессионалов. ВТБ активно занимается развитием искусственного интеллекта, каждый день создавая, тестируя и внедряя новые технологии в этой отрасли.