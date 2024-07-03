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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Группа ВТБ: ИИ может стать помощником для спортивных журналистов

Группа ВТБ: ИИ может стать помощником для спортивных журналистов

3 июля 2024, 11:05
Аналитики ВТБ и банка «Открытие» провели опрос, результаты которого показали, что большинство жителей РФ считают искусственный интеллект хорошим помощником для спортивных журналистов.

При этом они выступили против самостоятельной генерации спортивного контента технологиями ИИ.

Как пишет издание newsnn.ru, опрос проводился в преддверии Международного дня спортивного журналиста, который в России отмечают 2 июля. По его итогам 46% опрошенных считают ИИ хорошим вспомогательным инструментом для спортивных журналистов. Еще 20% респондентов выразили уверенность в том, что конкуренция с искусственным интеллектом повысит общий уровень экспертов в этой области.

27% участников опроса отметили, что смотрели бы трансляции спортивных мероприятий, которые бы комментировал «цифровой обозреватель» при условии высокого качества работы.

20% респондентов уверены, что смогут понять, какой контент был создан ИИ, при любых условиях. Более трети (37%) участников опроса думают, что смогут отличить такой контент, а 10% точно уверены, что работу ИИ и человека в будущем нельзя будет отличить.

Уверенность в том, что искусственный интеллект самостоятельно справится с качественным созданием спортивного контента, выразили только 14% участников опроса. При этом категорически против вмешательства в новости спорта ИИ 11% респондентов. 10% опрошенных выразили мнение, что ИИ сможет работать на трансляциях только совместно с настоящими комментаторами, а 23% выступили против допуска искусственного интеллекта к комментированию спортивных событий.

Банк ВТБ является постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку спортивным ассоциациям и отдельным командам Российской Федерации.

Глава департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин отметил, что глобальным трендом последнего десятилетия является развитие технологий искусственного интеллекта, причем их проникновение в повседневную жизнь будет только возрастать, и не только в банках. В том числе даже в тех отраслях, где в настоящее время использование технологий ИИ считается фантастическим, например в журналистике о спорте, политике, экономике. Разумеется, по словам Коновалихина, ИИ не сможет заменить профессии человека. В ВТБ считают, что искусственный интеллект станет дополняющим инструментом, позволяющим увидеть лучшие результаты работы профессионалов. ВТБ активно занимается развитием искусственного интеллекта, каждый день создавая, тестируя и внедряя новые технологии в этой отрасли.

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