Новые мусоровозы «ЭКОГРАД-Н» повысят качество сбора отходов в Ростовской области

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Какова ситуация с твердыми коммунальными отходами сегодня, какие задачи стоят перед ООО «ЭКОГРАД-Н» какие специалисты требуются и о просветительской эко-деятельности регионального оператора — в материале RostovGazeta.
Напомним, что в 2018 году «ЭКОГРАД-Н» первым в Ростовской области приступил к реализации реформы по обращению с отходами в зоне Новочеркасского МЭОКа. В зоне обслуживания компании крупные города — Новочеркасск, Азов, Аксай, Батайск. А также Багаевский, Веселовский, Кагальницкий, Азовский и Аксайские районы.
Для качественного и своевременного обслуживания населения, «ЭКОГРАД-Н» регулярно дополняет свой автопарк новой спецтехникой. Только за прошедшие три месяца регоператор приобрел шесть современных мусоровозов с задней загрузкой. Такие мусоровозы обладают высокой вместительностью и хорошей маневренностью. А это крайне важно в условиях стесненной городской среды.
«Новые машины направлены на работу в те районы, где они особенно необходимы. Три единицы обслуживают Азов и Азовский район, две город Батайск и одна работает в Аксайском районе» — уточняет директор ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина. — Как правило, это наиболее отдаленные сельские поселения».
Сезонной проблемой регоператора с наступлением теплых дней становятся срезанные ветки и прочие растительные отходы по уходу за деревьями.
Зачастую старую листву вместе с землей забрасывают прямо в бак. А огромные ветки, даже не распиливая, складируют рядом, хотя делать это категорически запрещено.
«Ни контейнерные площадки, ни обслуживаемая их техника просто не рассчитаны на такой вид отходов и такие объемы. Заполняя мусорные контейнеры сорванной травой, землей, ветками, люди не оставляют в них места для ТКО, для которых предназначены контейнеры», — констатирует руководитель компании.
Региональный оператор напоминает, что к твердым коммунальным (ТКО) относятся исключительно те отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. А также бытовые товары, утратившие в процессе использования свои потребительские свойства. Для накопления таких видов мусора предусмотрены контейнерные площадки с баками. А растительные ветки, старая земля и листва не относятся к разряду ТКО. Они должны утилизироваться отдельно. Точно так же, как и строительные, опасные и другие виды отходов.
«Размещение на контейнерных площадках или вблизи них любых отходов не относящихся к ТКО, является серьезным нарушением правил городского благоустройства. Лица, уличенные в таких действиях, могут быть привлечены к административной ответственности и серьезному штрафу со стороны административных органов», — предупреждает Галина Картушина.
Ежегодно региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» вывозит порядка 293 тысяч тонн коммунальных отходов. На работу требуются водители мусоровозов, слесари, грузчики, менеджеры, контролеры и многие другие.
Эксперты предупреждают, что даже с учетом высоких, конкурентоспособных зарплат, работать с мусором непросто. И особенно, в летний период.
Однако неприятные аспекты сферы по обращению с отходами в «ЭКОГРАД-Н» компенсируются различными бонусами и инструментами поддержки сотрудников.
«В частности, при необходимости, водителям предоставляется жилье. Оформляется бронирование или отсрочка. Также существуют различные премии, доплаты, адресная помощь, подарки, организация досуга для семьи и многое другое», — подчеркивает начальник отдела кадров ООО «ЭКОГРАД-Н» Ольга Булыгина.
Неотъемлемой частью общественной деятельности регоператора является постоянное информирование населения о нормах правильной утилизации отходов, о системе раздельного сбора вторсырья и основах экологического здоровья региона.
Сотрудники ООО «ЭКОГРАД-Н» регулярно принимают участие в различных профильных встречах, круглых столах, брифингах и других мероприятиях с представителями информационных и экологических организаций, общественных палат…
«Мы всегда открыты к диалогу. Несмотря на то, что „мусорная реформа“ в стране действует с 2018 года, многие люди до сих пор не знают, кто и за что отвечает в этой сфере», — констатирует специалист по связям с общественностью ООО «ЭКОГРАД-Н» Тамара Глинчевская.
Просветительскую деятельность на регулярной основе региональный оператор также проводит в школах, на молодежных и городских мероприятиях.
«Подрастающее поколение — это наша будущее. Вкладывая в детей и молодежь основы бережного отношения к природе и ресурсам родного края, принципы экологического обращения с производимыми отходами и полезные эко-привычки, мы формируем костяк экологического общества в будущем», — поясняет Тамара Глинчевская.
В частности, с начала года регоператор выступил с лекциями на слетах юных экологов Аксайского района и города Новочеркасска, движения «Молодая волна», провел эко-уроки и мастер-классы в школах Новочеркасска, Веселовского и Аксайского районов.