Новые мусоровозы «ЭКОГРАД-Н» повысят качество сбора отходов в Ростовской области

Региональный оператор напоминает, что к твердым коммунальным (ТКО) относятся исключительно те отходы, которые образуются в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. А также бытовые товары, утратившие в процессе использования свои потребительские свойства. Для накопления таких видов мусора предусмотрены контейнерные площадки с баками. А растительные ветки, старая земля и листва не относятся к разряду ТКО. Они должны утилизироваться отдельно. Точно так же, как и строительные, опасные и другие виды отходов.