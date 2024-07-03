Опрос группы ВТБ: россияне хотели бы чаще ходить на концерты

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на культурный досуг за один раз, составляет от 1000 до 2000 рублей, пишет newsnn.ru.
Исследование, проведенное ВТБ и банком «Открытие» с 17 по 23 июня, включало 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением свыше 100 тысяч человек. 31% опрошенных посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2 — 3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, и лишь 2% делают это несколько раз в неделю. 24% участников опроса вовсе не посещают культурные мероприятия.
Наибольшую удовлетворенность культурной жизнью своего региона демонстрируют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 62% из них довольны текущей ситуацией. Большинство респондентов хотели бы видеть больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты оказались самым популярным форматом: 57% опрошенных, недовольных культурными развлечениями в своих городах, предпочли бы посещать именно концерты.
28% респондентов готовы тратить на культурные мероприятия от 1000 до 2000 рублей. Бюджет от 500 до 1000 рублей устраивает 26% участников опроса, а 23% согласны заплатить от 2000 до 5000 рублей. Только 7% готовы выделить на такие мероприятия более 5000 рублей.
Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева отметила, что поддержка культуры является неотъемлемой частью миссии группы. ВТБ оказывает поддержку искусству в более чем 15 регионах России, финансируя множество концертов и фестивалей, таких как Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области и фестиваль Ильдара Абдразакова в разных городах.
ВТБ поддерживает культурные учреждения России уже более 30 лет, сотрудничая с более чем 30 институциями в различных регионах страны. Социальная ответственность всегда была важным направлением работы банка, который активно реализует как партнерские, так и собственные инициативы в сфере культуры в рамках программы «Культурная страна».