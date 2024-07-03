В «Единой России» заявили о создании совета первичных отделений партии

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Медведев отметил, что совет первичных отделений должен стать площадкой для обсуждения идей и предложений секретарей, минуя бюрократические препятствия, пишет mkset.ru.
«Этот год объявлен Годом первичных отделений партии. Наши секретари отделений и активисты являются опорой в решении важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах на местах», — подчеркнул председатель «Единой России».
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин добавил, что состав совета будет регулярно обновляться для привлечения большего числа участников. В первом составе совета — 54% мужчин, 46% женщин, и 30% молодежи. И семь секретарей — участники специальной военной операции.
Всего в партии насчитывается 86 тысяч первичных отделений. С конца 2022 года проводится системная перезагрузка первичного звена: проведены кадровые аудиты, внедрены новые форматы стратегических сессий и форумов секретарей, созданы кадровый конкурс и скамейка запасных. Также осуществляется грантовая поддержка, запущены образовательные проекты для секретарей на базе высшей партийной школы.
Первое заседание совета состоится 19 сентября. В течение года «Единая Россия» будет уделять особое внимание обучению секретарей первичных отделений, внедряя обновленную систему мотивации и карьерного роста, сообщает сайт ER.RU.
Кроме того, ежегодно партия проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений, победители которого получают гранты на благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов и творческих объединений.
О работе первичных отделений партии в Ростовской области рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области, член президиума регионального политического совета партии Владимир Влазнев.
По его словам, на Дону создана разветвленная структура первичек — 2 683 отделения объединяют 61 147 членов партии, при этом направлений проводимых работ — множество.
«Секретари первичных отделений партии всегда находятся на связи с людьми и готовы оказать любую посильную помощь. Инициативы исходят и со стороны партии — так, секретарь первички № 27 Азовского местного отделения Надежда Гончарова оказывает помощь многодетным семьям и малоимущим. Ряд первичных отделений приняли участие в федеральном конкурсе общественно значимых проектов, есть победители и из нашего региона», — отметил Владимир Влазнев.
По его словам, на Дону реализуются и иные благотворительные, инфраструктурные, культурно-просветительские проекты. Многие первичные отделения заняты помощью фронту — организовывают гуманитарные рейсы и отправку грузов помощи. Налажена работа по плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей, к чему привлекаются неравнодушные жители района всех возрастов.
«Первичные отделения занимаются и поддержкой людей старшего поколения. Например, проводятся регулярные выезды в городские дома-интернаты, где оказывается помощь в уборке территорий, организации праздников, а привлеченные студенты-повара привозят угощения», — подчеркнул Владимир Влазнев.