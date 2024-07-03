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В «Единой России» заявили о создании совета первичных отделений партии

В «Единой России» заявили о создании совета первичных отделений партии

3 июля 2024, 09:11
Фото: er.ru
На заседании генсовета «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений партии, включающий представителей всех 89 регионов.

Медведев отметил, что совет первичных отделений должен стать площадкой для обсуждения идей и предложений секретарей, минуя бюрократические препятствия, пишет mkset.ru.

«Этот год объявлен Годом первичных отделений партии. Наши секретари отделений и активисты являются опорой в решении важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах на местах», — подчеркнул председатель «Единой России».

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин добавил, что состав совета будет регулярно обновляться для привлечения большего числа участников. В первом составе совета — 54% мужчин, 46% женщин, и 30% молодежи. И семь секретарей — участники специальной военной операции.

Всего в партии насчитывается 86 тысяч первичных отделений. С конца 2022 года проводится системная перезагрузка первичного звена: проведены кадровые аудиты, внедрены новые форматы стратегических сессий и форумов секретарей, созданы кадровый конкурс и скамейка запасных. Также осуществляется грантовая поддержка, запущены образовательные проекты для секретарей на базе высшей партийной школы.

Первое заседание совета состоится 19 сентября. В течение года «Единая Россия» будет уделять особое внимание обучению секретарей первичных отделений, внедряя обновленную систему мотивации и карьерного роста, сообщает сайт ER.RU.

Кроме того, ежегодно партия проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений, победители которого получают гранты на благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок, поддержку социально значимых проектов и творческих объединений.

О работе первичных отделений партии в Ростовской области рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области, член президиума регионального политического совета партии Владимир Влазнев.

По его словам, на Дону создана разветвленная структура первичек — 2 683 отделения объединяют 61 147 членов партии, при этом направлений проводимых работ — множество.

«Секретари первичных отделений партии всегда находятся на связи с людьми и готовы оказать любую посильную помощь. Инициативы исходят и со стороны партии — так, секретарь первички № 27 Азовского местного отделения Надежда Гончарова оказывает помощь многодетным семьям и малоимущим. Ряд первичных отделений приняли участие в федеральном конкурсе общественно значимых проектов, есть победители и из нашего региона», — отметил Владимир Влазнев.

По его словам, на Дону реализуются и иные благотворительные, инфраструктурные, культурно-просветительские проекты. Многие первичные отделения заняты помощью фронту — организовывают гуманитарные рейсы и отправку грузов помощи. Налажена работа по плетению маскировочных сетей и созданию окопных свечей, к чему привлекаются неравнодушные жители района всех возрастов.

«Первичные отделения занимаются и поддержкой людей старшего поколения. Например, проводятся регулярные выезды в городские дома-интернаты, где оказывается помощь в уборке территорий, организации праздников, а привлеченные студенты-повара привозят угощения», — подчеркнул Владимир Влазнев.

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