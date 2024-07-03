В «Единой России» заявили о создании совета первичных отделений партии

«Секретари первичных отделений партии всегда находятся на связи с людьми и готовы оказать любую посильную помощь. Инициативы исходят и со стороны партии — так, секретарь первички № 27 Азовского местного отделения Надежда Гончарова оказывает помощь многодетным семьям и малоимущим. Ряд первичных отделений приняли участие в федеральном конкурсе общественно значимых проектов, есть победители и из нашего региона», — отметил Владимир Влазнев.