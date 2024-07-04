Донской парламент и Херсонская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Соглашение о сотрудничестве, подписанное 4 июля 2024 года, станет новым этапом в работе по интеграции присоединенных регионов в российскую законодательную и экономическую системы, а также определит дальнейшие приоритеты совместной работы по решению важнейших вопросов.
Соглашение подписывали председатели парламентов двух областей. Со стороны Ростовской области председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко, со стороны Херсонской — председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина.
Парламенты двух областей тесно взаимодействуют с осени прошлого года, а важной вехой в интеграции Херсонской области в российскую правовую, законодательную и экономическую системы, стало избрание Херсонской областной Думы.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в период становления и формирования нового конституционно-правового статуса воссоединённого региона, взаимодействие между парламентами крайне необходимо.
— Ростовская область самый близкий субъект Российской Федерации к любой из четырех воссоединенных территорий. Через нее проходит абсолютно все, что связано с восстановлением и воссоединением новых субъектов. В смысле создания нормативной базы, Ростовская область также является примером для наших коллег. Поэтому соглашение о сотрудничестве, даст возможность поделиться опытом и наработанными практиками реализации, как федерального законодательства, так и создания своих региональных законов, — пояснил Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что для Херсонской области важна работа в области местного самоуправления, поскольку в украинский период на этих территориях классического местного самоуправления просто не существовало.
— Херсонской областной Думе предстоит с нуля, с самого начала выстраивать здание местной власти. Конечно, мы сможем быть им полезны, поскольку у нас на Дону, система местного самоуправления не просто выстроена, а имеет глубокие исторические корни. Я говорю и о советском периоде, и о казачьем периоде местного самоуправления, которое наложило серьезный отпечаток на практику местных властей и в наши дни. Подписание соглашения — это большие возможности помочь нашим новым регионам интегрироваться в правовую систему нашей страны, выстраивая межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, — сказал Александр Ищенко.
Подчеркнула важность данного соглашения и председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина. По ее словам подписанное соглашение можно сравнить с рукой помощи, но не гуманитарной, а моральной.
— Дело в том, что из 36 депутатов Херсонской областной Думы только трое имеют опыт работы в депутатском корпусе. Да, у нас много в работе ошибок, и благодаря этому соглашению мы не только сможем их исправить, а вообще их не допускать. Победа будет за нами, — поделилась Татьяна Томилина.