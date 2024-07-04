Донской парламент и Херсонская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве

— Херсонской областной Думе предстоит с нуля, с самого начала выстраивать здание местной власти. Конечно, мы сможем быть им полезны, поскольку у нас на Дону, система местного самоуправления не просто выстроена, а имеет глубокие исторические корни. Я говорю и о советском периоде, и о казачьем периоде местного самоуправления, которое наложило серьезный отпечаток на практику местных властей и в наши дни. Подписание соглашения — это большие возможности помочь нашим новым регионам интегрироваться в правовую систему нашей страны, выстраивая межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, — сказал Александр Ищенко.