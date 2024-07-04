rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Донской парламент и Херсонская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве

Донской парламент и Херсонская областная Дума подписали соглашение о сотрудничестве

4 июля 2024, 12:23
Фото: пресс-служба Заксобрания РО
Парламенты Ростовской и Херсонской областей сделали еще один шаг по укреплению межпарламентских связей.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное 4 июля 2024 года, станет новым этапом в работе по интеграции присоединенных регионов в российскую законодательную и экономическую системы, а также определит дальнейшие приоритеты совместной работы по решению важнейших вопросов.

Соглашение подписывали председатели парламентов двух областей. Со стороны Ростовской области председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко, со стороны Херсонской — председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина.

Фото: пресс-служба Заксобрания РО

Парламенты двух областей тесно взаимодействуют с осени прошлого года, а важной вехой в интеграции Херсонской области в российскую правовую, законодательную и экономическую системы, стало избрание Херсонской областной Думы.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в период становления и формирования нового конституционно-правового статуса воссоединённого региона, взаимодействие между парламентами крайне необходимо.

— Ростовская область самый близкий субъект Российской Федерации к любой из четырех воссоединенных территорий. Через нее проходит абсолютно все, что связано с восстановлением и воссоединением новых субъектов. В смысле создания нормативной базы, Ростовская область также является примером для наших коллег. Поэтому соглашение о сотрудничестве, даст возможность поделиться опытом и наработанными практиками реализации, как федерального законодательства, так и создания своих региональных законов, — пояснил Александр Ищенко.

Фото: пресс-служба Заксобрания РО

Спикер донского парламента добавил, что для Херсонской области важна работа в области местного самоуправления, поскольку в украинский период на этих территориях классического местного самоуправления просто не существовало.

— Херсонской областной Думе предстоит с нуля, с самого начала выстраивать здание местной власти. Конечно, мы сможем быть им полезны, поскольку у нас на Дону, система местного самоуправления не просто выстроена, а имеет глубокие исторические корни. Я говорю и о советском периоде, и о казачьем периоде местного самоуправления, которое наложило серьезный отпечаток на практику местных властей и в наши дни. Подписание соглашения — это большие возможности помочь нашим новым регионам интегрироваться в правовую систему нашей страны, выстраивая межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, — сказал Александр Ищенко.

Подчеркнула важность данного соглашения и председатель Херсонской областной Думы Татьяна Томилина. По ее словам подписанное соглашение можно сравнить с рукой помощи, но не гуманитарной, а моральной.

— Дело в том, что из 36 депутатов Херсонской областной Думы только трое имеют опыт работы в депутатском корпусе. Да, у нас много в работе ошибок, и благодаря этому соглашению мы не только сможем их исправить, а вообще их не допускать. Победа будет за нами, — поделилась Татьяна Томилина.

Подпишитесь
В Госдуме требуют проверить детский конкурс в Ростове с откровенными нарядами
Сегодня, 08:28
После трепанации черепа арестован террорист, захвативший заложников в СИЗО Ростова
Сегодня, 09:51
В Ростове-на-Дону отдел полиции переедет из аварийного здания на Буденовском
Сегодня, 10:36
Росстат назвал новые цены на бензин в Ростовской области
Сегодня, 09:49
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Сегодня, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11