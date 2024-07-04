КМСП: Госкомпании закупили у самозанятых товары и услуги на 4,5 млрд рублей

Комментируя полученные результаты, руководитель КМСП Александр Исаевич указал на возрастающий интерес самозанятых к участию в закупках в рамках федерального закона № 223-ФЗ. По его словам, их количество уже превысило 5000, при этом прирост составил порядка 25%.