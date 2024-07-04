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КМСП: Госкомпании закупили у самозанятых товары и услуги на 4,5 млрд рублей

КМСП: Госкомпании закупили у самозанятых товары и услуги на 4,5 млрд рублей

4 июля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Согласно данным, представленным Корпорацией МСП, в первом полугодии 2024 года крупные компании с государственным участием осуществили закупки услуг и товаров у самозанятых граждан на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей.

Аналитики подсчитали, что рост средств, потраченных на закупки у самозанятых, составил 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет iz.ru.

Комментируя полученные результаты, руководитель КМСП Александр Исаевич указал на возрастающий интерес самозанятых к участию в закупках в рамках федерального закона № 223-ФЗ. По его словам, их количество уже превысило 5000, при этом прирост составил порядка 25%.

Анализ структуры спроса показал, что наиболее востребованными стали вспомогательные финансовые, посреднические и страховые услуги, объем которых достиг 1,26 млрд рублей. Второе место занимают услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), а на третьей позиции — профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд рублей).

Среди регионов лидирующее положение по объему закупок у самозанятых занимает Курская область с показателем 0,84 млрд рублей. За ней следуют Москва — 0,79 млрд и и Московская область — 0,31 млрд.

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