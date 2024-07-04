КМСП: Госкомпании закупили у самозанятых товары и услуги на 4,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Аналитики подсчитали, что рост средств, потраченных на закупки у самозанятых, составил 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет iz.ru.
Комментируя полученные результаты, руководитель КМСП Александр Исаевич указал на возрастающий интерес самозанятых к участию в закупках в рамках федерального закона № 223-ФЗ. По его словам, их количество уже превысило 5000, при этом прирост составил порядка 25%.
Анализ структуры спроса показал, что наиболее востребованными стали вспомогательные финансовые, посреднические и страховые услуги, объем которых достиг 1,26 млрд рублей. Второе место занимают услуги в сфере творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), а на третьей позиции — профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд рублей).
Среди регионов лидирующее положение по объему закупок у самозанятых занимает Курская область с показателем 0,84 млрд рублей. За ней следуют Москва — 0,79 млрд и и Московская область — 0,31 млрд.