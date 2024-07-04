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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Налоговые ставки и защита детей стали актуальными вопросами для Донского парламента

Налоговые ставки и защита детей стали актуальными вопросами для Донского парламента

4 июля 2024, 13:43
Фото: пресс-служба Заксобрания РО
Сегодня, 4 июля, в конференц-зале донского парламента состоялось восьмое заседание Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва, на котором депутаты рассмотрели 14 вопросов.

Среди тем, вынесенных на повестку дня, две, пожалуй, напрямую касаются каждого жителя региона — это областной закон о налогах и доклад уполномоченного по правам ребенка.

Парламентарии напомнили, что законопроект о внесении изменений в областной закон о региональных налогах, был внесен на рассмотрение губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Он касается значительного числа предприятий и организаций нашего региона предоставляя им налоговые льготы.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в первую очередь, это коснется налога на имущество для организаций здравоохранения, которые были введены в эксплуатацию в 2024 году. В частности, речь идет о новом детском хирургическом центре инновационных технологий при Областной детской клинической больнице.

— Совсем недавно мы ввели в эксплуатацию Областной детский центр высоких медицинских технологий, и чтобы у больницы не возникало необходимости оплачивать налог на имущество, а у бюджета не возникало необходимости вкладывать деньги, было принято решение освободить от этого налога такие медицинские учреждения на два года, — пояснил Александр Ищенко.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области добавил, что второй блок вопросов по налогам касается поддержки бизнеса.

— Вводятся новые налоговые ставки по налогу на прибыль. Они обнуляются в первые годы, а в последующие дифференцируются для двух категорий: особой экономической зоны Ростовская в Новочеркасске и для территории опережающего экономического развития. О таких льготах просили наши предприниматели и мы видим, что, предоставляя налоговые преференции область не теряет ресурсы. Может в первый период времени она не дополучит доходы, но в перспективе перекроет налоговую льготу по таким территориям. Мне кажется, это решение будет позитивно воспринято нашим промышленным сообществом, — сообщил парламентарий.

Фото: пресс-служба Заксобрания РО

Большое внимание во время заседания депутаты уделили рассмотрению доклада уполномоченного по правам ребенка. Буквально через несколько дней вся Россия будет отмечать День семьи, любви и верности, а учитывая, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным годом семьи, тема законодательной поддержки семей в особом приоритете.

По словам Александра Ищенко, число обращений донских семей в адрес уполномоченного по правам ребенка сократилось на 18 процентов, также как и в другие органы власти. По мнению парламентария, это связано с работой системы проективной поддержки семей.

— То есть, — говорит Александр Ищенко, — сегодня предоставление различных мер социальных поддержек, выплат и гарантий, осуществляется в режиме реального времени, не требующего большого внимания к подбору документов. Сегодня многое оформляется через сайт Госулсуг. Мы видим, что это новая система, установленная новыми федеральными и областными законами, делает более комфортным взаимоотношения семей с органами власти. Конечно, проблемы существуют. И мы работаем над тем, чтобы их минимизировать.

Фото: пресс-служба Заксобрания РО

Тем не менее, сохраняются и другие виды обращений. Александр Ищенко поясняет, что в настоящее время каждое третье обращение связано со спорами между родителями и детьми, а также с тем, с кем останется ребенок после развода.

— Это очень болезненная для детей тема. И здесь важно понять, как мы можем законодательно урегулировать ее, как мы должны помочь ребенку в этой сложной ситуации. Некоторые решения уже предложены уполномоченным. К примеру, бывают ситуации, когда уходит их жизни родитель, лишенный прав, или родитель, который не воспитывал ребенка и у него остаются долги. И возникают случаи, когда ребенок, вступая в наследство, получает не имущество, не денежные средства, а долги. И, чтобы избежать такой ситуации депутаты и уполномоченный, предложили внести изменение в федеральное законодательство, обязав нотариуса информировать опекуна и ребенка о состоянии наследства умершего родителя. Чтобы избежать необоснованных имущественных долгов, которые переходят на ребенка. Это частный пример, но он очень важен, — подчеркнул парламентарий.

В ходе восьмого заседания депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и другие вопросы. Среди них: предоставление мер социальной поддержки на газификацию, об энергетической эффективности многоквартирных домов и об исполнении областного бюджета за прошедший год.

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