Налоговые ставки и защита детей стали актуальными вопросами для Донского парламента

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Среди тем, вынесенных на повестку дня, две, пожалуй, напрямую касаются каждого жителя региона — это областной закон о налогах и доклад уполномоченного по правам ребенка.
Парламентарии напомнили, что законопроект о внесении изменений в областной закон о региональных налогах, был внесен на рассмотрение губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Он касается значительного числа предприятий и организаций нашего региона предоставляя им налоговые льготы.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, в первую очередь, это коснется налога на имущество для организаций здравоохранения, которые были введены в эксплуатацию в 2024 году. В частности, речь идет о новом детском хирургическом центре инновационных технологий при Областной детской клинической больнице.
— Совсем недавно мы ввели в эксплуатацию Областной детский центр высоких медицинских технологий, и чтобы у больницы не возникало необходимости оплачивать налог на имущество, а у бюджета не возникало необходимости вкладывать деньги, было принято решение освободить от этого налога такие медицинские учреждения на два года, — пояснил Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области добавил, что второй блок вопросов по налогам касается поддержки бизнеса.
— Вводятся новые налоговые ставки по налогу на прибыль. Они обнуляются в первые годы, а в последующие дифференцируются для двух категорий: особой экономической зоны Ростовская в Новочеркасске и для территории опережающего экономического развития. О таких льготах просили наши предприниматели и мы видим, что, предоставляя налоговые преференции область не теряет ресурсы. Может в первый период времени она не дополучит доходы, но в перспективе перекроет налоговую льготу по таким территориям. Мне кажется, это решение будет позитивно воспринято нашим промышленным сообществом, — сообщил парламентарий.
Большое внимание во время заседания депутаты уделили рассмотрению доклада уполномоченного по правам ребенка. Буквально через несколько дней вся Россия будет отмечать День семьи, любви и верности, а учитывая, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным годом семьи, тема законодательной поддержки семей в особом приоритете.
По словам Александра Ищенко, число обращений донских семей в адрес уполномоченного по правам ребенка сократилось на 18 процентов, также как и в другие органы власти. По мнению парламентария, это связано с работой системы проективной поддержки семей.
— То есть, — говорит Александр Ищенко, — сегодня предоставление различных мер социальных поддержек, выплат и гарантий, осуществляется в режиме реального времени, не требующего большого внимания к подбору документов. Сегодня многое оформляется через сайт Госулсуг. Мы видим, что это новая система, установленная новыми федеральными и областными законами, делает более комфортным взаимоотношения семей с органами власти. Конечно, проблемы существуют. И мы работаем над тем, чтобы их минимизировать.
Тем не менее, сохраняются и другие виды обращений. Александр Ищенко поясняет, что в настоящее время каждое третье обращение связано со спорами между родителями и детьми, а также с тем, с кем останется ребенок после развода.
— Это очень болезненная для детей тема. И здесь важно понять, как мы можем законодательно урегулировать ее, как мы должны помочь ребенку в этой сложной ситуации. Некоторые решения уже предложены уполномоченным. К примеру, бывают ситуации, когда уходит их жизни родитель, лишенный прав, или родитель, который не воспитывал ребенка и у него остаются долги. И возникают случаи, когда ребенок, вступая в наследство, получает не имущество, не денежные средства, а долги. И, чтобы избежать такой ситуации депутаты и уполномоченный, предложили внести изменение в федеральное законодательство, обязав нотариуса информировать опекуна и ребенка о состоянии наследства умершего родителя. Чтобы избежать необоснованных имущественных долгов, которые переходят на ребенка. Это частный пример, но он очень важен, — подчеркнул парламентарий.
В ходе восьмого заседания депутаты Законодательного Собрания рассмотрели и другие вопросы. Среди них: предоставление мер социальной поддержки на газификацию, об энергетической эффективности многоквартирных домов и об исполнении областного бюджета за прошедший год.