Налоговые ставки и защита детей стали актуальными вопросами для Донского парламента

— Это очень болезненная для детей тема. И здесь важно понять, как мы можем законодательно урегулировать ее, как мы должны помочь ребенку в этой сложной ситуации. Некоторые решения уже предложены уполномоченным. К примеру, бывают ситуации, когда уходит их жизни родитель, лишенный прав, или родитель, который не воспитывал ребенка и у него остаются долги. И возникают случаи, когда ребенок, вступая в наследство, получает не имущество, не денежные средства, а долги. И, чтобы избежать такой ситуации депутаты и уполномоченный, предложили внести изменение в федеральное законодательство, обязав нотариуса информировать опекуна и ребенка о состоянии наследства умершего родителя. Чтобы избежать необоснованных имущественных долгов, которые переходят на ребенка. Это частный пример, но он очень важен, — подчеркнул парламентарий.